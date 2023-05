Roger Waters en Argentine 2023 : quand et comment acheter des billets

WATER FLEX Aquabike WR5 +selle confort + barre+ gourde+ porte-gourde

Velo piscine Waterflex WR5 - Modèle 2023 avec selle Grand Confort, Barre Multi Training et Gourde avec porte gourde Avec selle confort Avec Barre Multitraining Gourde et porte Gourde Utilisation Cette version sportive, WR5 est destinée aux professionnels qui veulent associer le cardio-training au renforcement musculaire. Le WR5 possède un réglage mécanique précis de la résistance, il est conçu pour un usage quotidien et intensif (plus d'info sur Caractéristiques techniques), idéal en cours collectifs. Le Water Rider 5 Surclassé ! Le nouvel aquabike WR5 est la version la plus sportive de sa catégorie. Conçu en inox 316L de qualité marine, il est donc compatible avec tous types d'eau. Ce vélo se caractérise par une performance inégalée version spinning aquatique. Il possède une grande modularité de réglage pour s'adapter à tous gabarits. Le double réglage hauteur/ largeur de la selle et du guidon assure une bonne assise, sans risque musculaire. Pensé pour vous simplifier la vie, il offre un double marquage de la tige de selle et du guidon pour repérer le réglage qui vous correspond, de cours en cours. Parce que le confort n'est pas en option la pédale << Aquaspeed2 >> a été sélectionnée pour vous apporter une utilisation pied nu très agréable. Son ergonomie accroit la résistance de votre pédalage pour encore plus de sport ! L'espace étant toujours un enjeu, nous avons conçu cette gamme pour en prendre le moins possible tout en conservant une parfaite stabilité. Un confort maximal de l'utilisateur a été obtenu grâce à l'introduction d'un nouveau marquage repère permettent de changer la position de la selle et du guidon sans déranger le cycliste. Un réglage précis de la position est garanti par des paliers de 0,5 mm. Le WR5 permet de travailler endurance, maintien de la forme, travail du système cardiovasculaire, travail de la capacité respiratoire. Il offre un entraînement complet et efficace les 7 groupes musculaires sont sollicités : essentiellement les quadriceps, , mollets et tonification harmonieuse des fessiers, cuisses et abdominaux, ainsi que le haut du corps. Cela contribue à une silhouette affinée et tonique. Nouvelles pédales AquaSpeed 2 WR4 est équipé de nouvelles pédales thermo-moulées AQUASPEED 2, plus anatomique avec sangle fixe (du 36 au 44 cm). Elles accentuent l'effet de résistance en renforçant le pédalage en avant ou arrière : Plus sport. Son utilisation est toujours pied nu pour plus de confort. Nouveau guidon Sport Grâce au nouveau design du guidon, WR4 propose trois positions d'entraînement différentes pour convenir aux besoins de chacun: une option standard, une option vélo de ville et une position de course stimulante. Les positions sont plus naturelles, la prise en main facilitée pour un confort maximum, notamment en position course. Une ergonomie supérieure La distance entre les pieds et la selle a été réduite pour une sensation plus réaliste et afin que l'aquabiker soit plus en harmonie avec son appareil. La biomécanique...