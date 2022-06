4 astuces de nettoyage pour les petits espaces de vie

Une pièce encombrée est un esprit encombré. Voici quelques conseils simples pour garder votre appartement propre sans faire trop d’efforts.

Petit à petit

Qu’est-ce qui semble plus facilement réalisable ? Laver la vaisselle pendant une bonne partie d’une heure après une longue journée de travail, puis créer plus de désordre pendant que vous préparez le dîner ? Ou prendre l’habitude de nettoyer immédiatement après vous-même ? Pendant que vous attendez que la bouilloire bouille pour votre tasse de thé, rangez votre vaisselle sèche, repliez les torchons de cuisine et donnez à cette cuisinière le nettoyage qu’elle mérite.

Solutions de stockage simples

Si vos vêtements se retrouvent constamment sur le sol de votre chambre, peut-être avez-vous besoin de plus de rangement ? Quelques contenants sous le lit peuvent faire une grande différence. Séparez l’été et l’hiver pour que vos étagères ne débordent pas de vêtements et que vous puissiez enfin ranger votre linge propre à sa place.

Trash talk

Avoir une petite poubelle dans votre chambre et une dans votre salle de bain vous encourage à les utiliser et pas seulement à avoir un tas de déchets qui traînent.

Équilibre travail-domicile

Si vous travaillez à domicile et que vous vous promenez dans l’appartement pour simplement rompre le contact visuel avec votre écran pendant un moment, ne regardez pas votre téléphone ! Allez arroser ces plantes ou aérer la moquette de votre salon. Considérez cela comme une pause et un temps de réflexion. Surtout lorsque vous êtes mentalement fatigué, le nettoyage peut être incroyablement bon pour votre santé et votre bien-être.