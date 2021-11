Un docteur révèle un moyen facile de savoir si vous avez une racine des cheveux «normale»

Vous êtes-vous déjà demandé où disparaît la racine de vos cheveux ? Eh bien, vous pourriez en fait être dans la catégorie « normal » sans vous en rendre compte et un chirurgien plasticien a révélé exactement comment le savoir :

Le Dr Anthony Youn a expliqué que vous devez vérifier la distance entre vos sourcils et la racine des cheveux pour déterminer si les vôtres sont « normaux ».

Quoi qu’il en soit, la distance décrite par le Dr Youn est différente pour les hommes et pour les femmes.

S’adressant à la caméra, il a déclaré: « Chez les femmes, la distance entre le front et la racine des cheveux est d’environ cinq ou six centimètres, ‘normalement’.

« Chez les hommes, cette distance est d’environ six à huit centimètres. »

Se tournant vers le Dr Youn tenant un ruban à mesurer sur son front, il a ajouté: « Je mesure donc environ six centimètres. Alors arrêtez de jeter de l’ombre sur mes cheveux pulpeux. »

Commentant la vidéo, le Dr Youn réitère une fois de plus: « Ma racine des cheveux est NORMALE. »

Il semble que les gens soient aussi intrigués que le reste d’entre nous avec une personne qui écrit : « 5 cm mais on dirait que c’est dans 5 ans ».

Un autre a ajouté : « Le mien fait 5 cm au plus haut de mon front et 6 cm au plus bas. Ne dites même pas que mon front est à nouveau grand. »