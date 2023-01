Star de la gymnastique rythmique: qui est María Castro, l’actrice de Pía Adarre dans « La Promesa »

Marie Castro C’est l’une des figures de la série espagnole « La promesse »avec le personnage de Pía Adarre, la Gouvernante des marquis de Luján. Son personnage est au cœur de l’intrigue de l’une des nouveautés les plus marquantes de la saison sur petit écran. L’actrice, en plus, a immédiatement gagné l’affection du public, pour sa polyvalence devant les caméras.

castro est une figure bien connue du télévision espagnole. Il a su se positionner dans l’affection du public pour divers rôles dans des productions à succès. Désormais, il franchit une nouvelle étape importante avec son rôle dans la série diffusée par le 1.

D’après ce qu’on a vu, le rôle qu’il incarne est celui de une femme qui écoute et voit ce qui se passe à l’intérieur La promessemais que sa capacité à savoir entendre lui causera aussi des problèmes lorsqu’il rencontrera un gros gâchis à l’intérieur du manoir.

Ainsi, dans l’histoire de la vengeance, de l’amour et des trahisons, María Castro a su faire briller son talent, qui a travaillé au fil des ans dans divers domaines. En savoir plus ici biographie et carrière du célèbre artiste espagnol.

Castro prenant un selfie avec son téléphone portable (Photo : María Castro / Instagram)

QUI EST MARÍA CASTRO, L’ACTRICE DE PÍA ADARRE DANS « LA PROMESA » ?

Quel âge avez-vous?

Maria Castro a 42 ans. et a joué dans diverses activités en plus d’agir. Il a également brillé pour être gymnaste rythmique, danseuse et animatrice de télévision. Il est l’une des figures les plus reconnues sur Internet et sur le petit écran de Espagne.

Comment a été votre parcours ?

Avant d’être actrice Castro a triomphé en gymnastique rythmique pendant 12 ans, concourir et être reconnu dans différents championnats. Il a également étudié le journalisme et obtenu le Diplôme dans Enseignement de l’éducation physique et la Baccalauréat en sciences des activités physiques et du sport par l’Université de Vigo.

En plus d’être professeur d’éducation physiquea complété sa formation par des études en danse contemporaine, danse modernehip-hop, cabaret et ballet classiqueainsi que des exercices de doublage et d’interprétation.

Son premier rôle à la télévision est celui de paula barreiro et il l’a joué entre 2001 et 2006 dans la série à succès « Plats combinés » de TVG. Ainsi, sa carrière a pris un premier élan et il a fait partie de plusieurs spots télévisés, tels que « Avenida de América », « Los Serrano », « Sans seins, il n’y a pas de paradis », « Terre de loups »« Six Sœurs », entre autres.

Récemment, elle a joué Cristina dans « Celui qui arrive » et Eugenia dans une autre production bien connue, « Mâles Alpha ». Sa dernière grande oeuvre est dans « La promesse » depuis 2023, où il donne vie à pia adarré.

Son travail cinématographique est également important depuis 2003, avec un rôle dans « Taches de vie ». Viendraient alors les « Jours bleus », « La combustion »« Pancho, le chien millionnaire », « Le jeu des clés », entre autres longs métrages.

Qui est votre partenaire ?

María Castro a épousé l’acteur également José Manuel Villalba le 15 septembre 2018, après cinq ans de relation amoureuse. Le couple a deux fillesMaia et Olivia, nées respectivement en 2016 et 2020.

María Castro et José Manuel Villalba sont mariés depuis cinq ans (Photo : María Castro / Instagram)

Que publiez-vous sur les réseaux sociaux ?

Castro publie généralement photographies et vidéos de son travail à la télévision et des alliances commerciales avec certaines marques, mais cela donne aussi des espaces pour des moments en famille, des images avec ses filles et des vidéos drôles qu’il partage sur Instagram, un réseau social où il a 747 mille abonnés.

DONNÉES PERSONNELLES DE MARÍA CASTRO

Nom complet: Maria Castro Jato

Maria Castro Jato Jour de naissance: 30 novembre 1981

30 novembre 1981 Ville natale: Vigo, Espagne

Vigo, Espagne Âge: 42 ans

42 ans Instagram : @maria_castro_jato

PHOTOS DE MARÍA CASTRO SUR INSTAGRAM

María Castro se tenant à un rocher (Photo : María Castro / Instagram)