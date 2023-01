Jeremy Renner a sauvé son neveu d’être écrasé par une machine : cause de l’accident

in

célébrités

Un rapport de police a révélé la cause du grave accident qu’a eu l’acteur Jeremy Renner.

© Jérémy RennerJeremy Renner aurait sauvé son neveu de l’écrasement

Jeremy Renner est un héros à l’écran de l’univers Marvel, mais aussi hors caméra, car l’acteur qui donne vie à Hawkeye a sauvé son neveu d’être écrasé par un chasse-neigecomme annoncé par la police comme la cause de l’accident.

Un rapport de police indique que Renner conduisait une dameuse Pistenbully.. L’acteur est descendu, mais il n’a pas freiné et le véhicule se dirigeait vers son neveualors sans hésiter, essayé d’arrêter ou de détourner le chasse-neige pour le sauvermais a été écrasé, causant de multiples blessures.

« Bien que le Pistenbully ait eu quelques problèmes mécaniques, d’après notre inspection, on pense que le frein de stationnement aurait empêché le Pistenbully d’avancer.. Lorsque Renner a essayé d’arrêter ou de diriger le Pistenbully pour éviter de se blesser, son neveu a été traîné sous le véhicule et a été renversé.« , souligne le rapport du bureau du shérif du comté de Washoe, cité par CNN.

+ Que s’est-il passé le jour de l’accident de Jeremy Renner ?

Le rapport de police révèle qu’il y a eu un appel au 911, le 1er janvier, pour signaler que l’acteur avait été complètement écrasé par un chasse-neige et que il était conscient, mais avec beaucoup de difficulté à respirer. « Le Pistenbully a roulé dessus et a continué sur la route. Il s’est allongé sur le sol et s’est concentré sur sa respiration pendant qu’il était aidé jusqu’à l’arrivée du personnel médical.« .

Les autorités n’ont pas révélé si les défaillances mécaniques susmentionnées ont eu une influence sur l’accident ou sa pertinence, mais le rapport a exclu la consommation de drogue ou d’alcool comme facteur.

À travers ses réseaux sociaux, l’acteur californien a partagé qu’il se remettait favorablement avec l’aide de ses amis et de ses proches malgré les 30 os cassés laissés par l’accident.

