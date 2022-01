La série Moana Sequel de Disney a son directeur

Disney à venir Vaiana La série télévisée a ajouté David G. Derrick Jr. en tant que réalisateur, lui permettant de poursuivre le voyage qui l’a amené pour la première fois à bord avec Disney lorsqu’il a travaillé sur Vaiana de retour en 2016. La nouvelle série ramènera la fille de l’île samoane qui est maintenant devenue chef et éclaireuse de sa tribu, et devrait actuellement sortir sur Disney + en 2024 après avoir été repoussée d’une arrivée initialement annoncée en 2023. On ne sait pas encore sur le casting de la suite pour savoir si Dwayne Johnson pourrait reprendre son rôle de Maui, mais avec son emploi du temps très chargé, le retard de la série pourrait l’aider à terminer le travail de voix off pour le rôle s’il comporte.

2016 Vaiana faisait partie d’une série d’énormes succès de Disney qui ont joué avec la force d’avoir des personnages mémorables, des chansons accrocheuses et le type d’animation et de narration sans faille qui est devenu synonyme de la marque Disney. Racontant l’histoire de la jeune Moana, une fille qui entreprend une mission pour briser une malédiction sur son île polynésienne avec l’aide du demi-dieu Maui, le film a reçu la vague attendue de critiques positives ainsi qu’une série de récompenses, dont des nominations aux Oscars pour Meilleure chanson originale et meilleur film.

L’annonce de la nomination de Derrick au poste de directeur par Animation Disney a été suivi par le cinéaste lui-même, qui a commenté: «Travailler sur Vaiana était un cadeau, personnellement et professionnellement. Le film Vaiana capturé et partagé l’esprit de la Polynésie avec le monde. Je suis honorée de poursuivre son histoire et de célébrer les riches et belles cultures des îles du Pacifique. »





La série télévisée Moana sera le premier projet à sortir des studios d’animation Disney à Vancouver





Films des studios Walt Disney

Les studios d’animation Walt Disney travaillent depuis Burbank, en Californie, depuis des décennies, mais le nouveau studio de Vancouver produira le Vaiana Série télévisée comme premier projet. Alors que Disney continue de croître, avec de multiples franchises dominant les listes des films et émissions de télévision les plus vendus de tous les temps, leur expansion canadienne est celle qui est arrivée au bon moment, la société cherchant à poursuivre la croissance de Disney + et de leurs cinématiques. production dans les années à venir, l’animation continuant d’en être une grande partie à mesure que les extensions de franchises telles que Marvel et Guerres des étoiles, ainsi que les retombées annoncées précédemment de Big Hero 6, La princesse et la grenouille et Zootopie.





Bien qu’on en sache encore peu sur le Vaiana série, il y a déjà eu de nombreux appels de fans pour que Johnson et Auli’I Carvalho reviennent respectivement pour Maui et Moana. De toute évidence, Disney a réussi à persuader un certain nombre de grandes stars du petit écran en matière de MCU et Guerres des étoiles séries telles que Loki, le Mandalorien, et le prochain Invasion secrète et Elle-Hulk série, il n’y a donc aucune raison de croire qu’ils ne voudront pas faire revenir ceux qui ont fait Vaiana un tel succès il y a cinq ans.

Il reste encore du chemin à faire avant de voir Vaiana revenir pour sa prochaine aventure, mais la décision de Disney de produire une série de suites plutôt qu’un simple film montre que Disney + va continuer à voir beaucoup plus de leurs IP les plus appréciées se diversifier de nouvelles façons.









