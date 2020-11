Obtenez deux éléments gratuits de Ready Player Two pour votre avatar Roblox!

Roblox accueillera une sorte d’événement Ready Player Two dans un proche avenir. Avant que tout cela n’arrive, vous pouvez vous joindre à un jeu qui vous offrira quelques objets gratuits pour votre avatar. Le livre est la suite de Ready Player One, qui était un roman particulièrement populaire, et a même fait l’objet d’une adaptation cinématographique basée sur celui-ci! Il semble que l’événement aura lieu le 23 novembre 2020. Cependant, vous pouvez vous lancer immédiatement dans le jeu pour récupérer vos objets!

Deux articles gratuits sont maintenant disponibles pour célébrer la sortie prochaine du roman Ready Player Two! Tout ce que vous avez à faire est d’entrer dans ce jeu. Une fois que vous avez fait, vous recevrez un badge, et si vous vérifiez votre avatar, vous trouverez le livre Mys7erious et le maillot Ready Player Two!

Roblox a récemment publié pas mal d’articles gratuits! Vous pouvez les trouver tous mentionnés dans notre page Codes promotionnels Roblox. Il y a aussi le RB Battles 2 en cours, où les joueurs peuvent obtenir des objets gratuits, et ils peuvent consulter divers jeux participants pour trouver des indices qui les mèneront à la possibilité de plus de produits cosmétiques d’avatar! Si vous êtes fan de trucs gratuits, alors vous avez de la chance ces derniers temps en raison de tous les trucs amusants qui ont été publiés récemment!