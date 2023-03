Star+ : à quand la première de la série de Ringo Bonavena ?

Étoile+

titré « Ringo. gloire et mort »mettra en vedette Jerónimo Giocondo Bosia, que nous avons rencontré dans « Yo, adolescente ».

©Étoile+« Ringo. Gloire et mort. »

Il nous reste très peu de choses à voir une nouvelle série original de Étoile+ qui ne sera pas seulement basé sur des événements réels mais se concentrera également sur une personne réelle. Il s’agit d’une production qui plongera dans la vie du célèbre boxeur des années 60 et 70 dont la vie s’est terminée tragiquement.

« Ringo. gloire et mort sera la nouvelle série Étoile+ qui atteindra la plate-forme de streaming ce mois. Quand? Il peut être vu à partir du 24 mars et se composera de sept épisodes au total qui dureront en moyenne 40 minutes. Dans ce contexte, il convient de noter que le premier dépasse les 50 minutes.

Tous les épisodes de « Ringo. gloire et mort » seront diffusés simultanément via Étoile+ pour l’Amérique latine (et Disney+ pour le reste du monde). « D’origine modeste, avec un succès rapide et écrasant, et une mort tragique à un jeune âge, Ringo était un homme qui s’est fait et est devenu une icône aimée et détestée de la culture populaire argentine pour finir par devenir un mythe »souligne le synopsis officiel.

L’histoire de « Ringo. gloire et mort » Il sera raconté en deux lignes temporelles pour découvrir comment l’ascension de l’athlète dans le monde de la boxe s’est terminée tragiquement. Ceux qui connaissent sa vie savent que le boxeur a été assassiné aux portes du Mustang Ranch à Reno, Nevadaaprès s’être battu avec un gangster sicilien nommé Joe confort.

+Qui joue dans « Ringo. gloire et mort »

Pour diriger cette nouvelle série de Étoile+ les chiffres ont été choisis comme Delfina Chaves, Lucila Gandolfo, Connie Isla, Pablo Rago et Maria Onettoentre autres. Jérôme Giocondo Bosia comme Ringo Bonavena et ceux qui ont vu « Moi, ado » ils s’en souviennent sûrement. Il était chargé de l’interprétation ramirol’un des principaux amis et intérêts romantiques de Zabo, le protagoniste.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?