Michelle Yeoh revient sur ses rôles les plus emblématiques

Tel que rapporté par PEOPLE, star Michelle Yeo a récemment réfléchi à ses rôles les plus emblématiques pour le numéro du magazine de cette semaine. Au cours de leur conversation, la nominée aux Oscars a parlé de certains des rôles les plus mémorables qu’elle a joués au cours de sa longue carrière d’actrice. Ces rôles incluent des parties dans des films comme fous riches asiatiques, Demain ne meurt jamaiset Tigre accroupi Hidden Dragon.





Yeoh a dit, « Mon premier film quand je suis sorti en Amérique était Demain ne meurt jamais – un film Bond. Faire partie de l’héritage de Bond. » L’acteur a poursuivi en notant qu’à l’époque du film de 1997, James Bond était encore considéré comme un personnage « très macho ». Elle a ajouté : « Les producteurs de la série Bond ont également réalisé l’héritage doit évoluer avec le monde, et ce qui est exigé du public aussi. »

Après avoir joué une Bond Girl, le prochain rôle principal de Yeoh était dans les années 2000 Tigre accroupi Hidden Dragon. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait un écart notable entre les projets, l’acteur a déclaré: « Je ne pouvais pas être d’accord avec les rôles stéréotypés qui ont été proposés. »

Elle a poursuivi : « Ça prend du temps… tout changement prend toujours du temps parce que nous sommes des animaux de réconfort, n’est-ce pas ? Et vous ne pouvez pas faire ça. La vie consiste à être chaotique ; la vie consiste à prendre des risques. La vie consiste à faire changements – et, étant donné, nous devons être conscients [of] comment changer et à quoi servent les changements ? »





Michelle Yeoh a dit que des Asiatiques riches et fous « ont allumé un feu, et que le feu est devenu de plus en plus gros. »

Images de Warner Bros.

Yeoh a ensuite parlé de travailler sur le film de 2007 Soleil et 2018 fous riches asiatiques. Tout en discutant des films, le gagnant du Golden Globe et du SAG a noté que le dernier des deux « a allumé un feu, et que le feu est devenu de plus en plus gros ».

Tout en réfléchissant à sa longue carrière dans l’industrie du divertissement, la star a déclaré : « Je me souviens d’avoir fait de la presse, et de jeunes journalistes arrivaient et disaient : ‘Mes parents sont tellement excités que je t’interviewe.’ Et ça vous frappe. Maintenant, je dois réfléchir, quelle est une façon très innovante de [connect] avec mon jeune public ? »

Elle a poursuivi : « Avec fous riches asiatiques, j’ai commencé à casser ce truc pour que les jeunes puissent me regarder et dire, ‘Oh, c’est une maman effrayante, mais elle est plutôt cool’, tu vois ? Et puis, bien sûr, la ligne très iconique, grâce à Jon [M.] Chu … ‘Tu ne seras jamais assez.’ «

Yeoh a également discuté des acteurs et de l’équipe de 2021 Shang-Chi et la légende des dix anneauxqui, selon elle, « a réduit en miettes ce plafond de verre », ajoutant que le film était « un énorme bond en avant » en termes de représentation.

Elle a poursuivi en disant: « Nous avons dit: » Nous sommes là pour rester « , et c’est ce que nous devons faire maintenant, c’est continuer à avancer – ne pas regarder en arrière et dire: » Oh, on ne nous a pas donné [the opportunities].’ » Comment créer des opportunités maintenant que nous savons que le public veut voir ce que nous avons à offrir ? »

Yeoh a terminé en notant qu’en tant qu’enfant, elle n’a jamais voulu devenir actrice, mais qu’elle aimait plutôt faire l’expérience de « la magie du cinéma » en tant que membre du public. Elle a dit : « J’ai adoré être transportée, que ce soit [through] Ben Hur ou Le son de la musique. Ce sentiment magique d’être non pas là où vous êtes mais ailleurs, et [to] être emmené dans tous ces endroits incroyables et rencontrer toutes ces personnes incroyables. »