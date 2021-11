Spencer : Quand le film Lady Di sort-il en Amérique latine ?

RHASIS di Epifanio Gulisano 200ml Triomeg Emulsion

Triomeg ?mulsion douce, pH 6 Indications Soulage les manifestations genantes de la peau seche. Il bloque l'action dell'epidermidecon rehydratation. Il a une formation de film et de protection contre aggressioniesterne; son effet dure. Dosage et utilisation Appliquer pour nettoyer la couche d'emulsion de la peau matin et soir. Propriete L'huile de jojoba: la regeneration de la peau en la rendant douce et souple. Nutriments et hydratants Haproprieta et a une legere diprotezione capacite solaire. Il a un effet equilibrant sur tous les types de peau: elle nourrit la edrena seche la graisse. L'huile d'onagre: riche en acide gamma-linolenique, tres approprie pour pellesenescente. Il maintient la structure de la membrane cellulaire et donne tonalite ebellezza. Beurre de karite: le tournage avec emollientes et protectrices, est vitamines et de nutriments ricchissimodi; Il a des proprietes regeneratrices; Lapelle protege contre le soleil, le froid et le vent. La vitamine E a un antioxydant et protege les membranes cellulaires. Compressed Enteromorpha (algues vertes): exerce apaisante; soulage les demangeaisons supelli sensible et seche. Ingredients actifs: L'huile de jojoba; l'huile d'onagre; beurre de karite; vitamine E; enteromorphacompressa. Format 200 ml tube. Cod. 110