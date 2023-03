Bebe Neuwirth rejoint Kelsey Grammer pour le Frasier Revival basé à Boston

Bebe Neuwirth ramène le Dr Lilith Sternin à l’écran. L’actrice reprendra le Acclamations et Fraser personnage pour le prochain Paramount + Fraser suite. Neuwirth est le premier acteur original (à part Kelsey Grammer) à rejoindre le renouveau attendu. La série réunira Lilith et Frasier (Grammer), le duo divorcé hilarant de retour à Boston où ils se sont rencontrés à l’origine. Un court teaser, partagé par Deadline, révèle le retour de Lilith alors qu’un Frasier paniqué hurle.





Dans un communiqué, le streamer a partagé les détails de l’épisode de la prochaine apparition de Neuwirth en tant qu’invité : « Lilith, sous sa forme classique, est loin d’être ravie de devoir partager Freddy (Jack Cutmore-Scott) maintenant que Frasier est de retour à Boston. car une fête amusante entre amis et en famille devient inévitablement une confrontation Lilith-et-Frasier pour les âges ! »

Neuwirth a dépeint pour la première fois la psychiatre Dr Lilith Sternin en 1986 sur Acclamations. Elle et Frasier vont à un rendez-vous, et bien que leur rencontre initiale ne se passe pas bien, les deux finissent par se marier et ont un fils nommé Frederick. Avec son intelligence et son esprit sec, Lilith s’est toujours avérée être un match égal pour Frasier. Comme Acclamations est arrivé à une conclusion en 1993, les deux se sont séparés. Fraser créée plus tard cette année-là, et bien que Neuwirth ne soit pas un acteur principal, elle a joué dans plusieurs épisodes tout au long de sa trajectoire de 11 ans.

Pendant son temps sur Acclamations, Neuwirth a reçu deux Emmy Awards (en 1990 et 1991). Elle a obtenu une nomination aux Emmy Awards en 1995 pour ses représailles sur Fraser.





Le renouveau attendu se dirige vers Boston

Primordial

Grammer joue dans la série de renaissance attendue aux côtés de Nicholas Lyndhurst dans le rôle d’Alan, Toks Olagundoye dans le rôle d’Olivia, Jess Salgueiro dans le rôle d’Eve et Anders Keith dans le rôle de David. Grammer a précédemment partagé que le casting original survivant (David Hyde Pierce, Jane Leeves et Peri Gilpin) n’apparaîtra dans aucun rôle principal, mais les fans gardent espoir pour certaines apparitions en tant qu’invités. John Mahoney, qui incarnait le patriarche de la famille Crane dans la série originale, est décédé en 2018, mais Grammer a déclaré que la nouvelle série l’honorerait.

Selon Grammer, le retour de Frasier à Boston découle du désir de son personnage de « se remettre dans un endroit où il n’avait pas l’impression d’avoir tout à fait réussi, où il est parti un peu avec la queue entre les jambes. Il veut l’impression qu’il l’a conquis à nouveau. »

Fraser est écrit par Chris Harris (Comment j’ai rencontré votre mère) et Joe Cristalli (La vie en morceauxs). Les deux sont producteurs exécutifs aux côtés de Grammer, Tom Russo et Jordan McMahon. James Burrows, qui a réalisé FraiserL’épisode pilote de 1993 et ​​d’autres, devrait diriger les deux premiers épisodes.