Orlando Bloom dit que c’est « excitant » de sortir la dernière saison de Carnival Row

Tel que rapporté par PEOPLE, star Orlando Bloom est fier de publier la deuxième et dernière saison de Prime Video’s Carnaval Row. Dans l’émission, Bloom joue Rycroft « Philo » Philostrate, l’un des principaux protagonistes de la série qui est un inspecteur de The Burgue et un hybride humain/fae. Tout en discutant avec le point de vente avant le retour de l’émission, Bloom a parlé de la dernière saison de la série fantastique et a noté à quel point il était gratifiant de conclure avec succès l’émission après quatre ans de tournage interrompu.





Bloom a déclaré: « Honnêtement, cette saison est plus grande et meilleure. Covid était un gros problème pour tout le monde. Et pour notre émission, cela signifiait que nous étions fermés pendant une longue période. Mais l’avantage était que nous pourrait revenir et vraiment construire le monde que nous avions créé et regarder le matériel que nous avions déjà tourné pour la saison et vraiment l’élever dans ce que je pense être un très beau travail pour que le public se perde dans . »

Orlando Bloom a déclaré: « Tous les personnages obtiennent une finale de saison vraiment fantastique. »

Amazon Prime Vidéo

Le pirates L’acteur, qui joue aux côtés de Cara Delevigne (qui joue Vignette Stonemoss) dans la série, a noté que sur Carnaval Row, « tous les personnages obtiennent une finale de saison vraiment fantastique. » Il a poursuivi: « C’était une décision qui a été prise de revenir en arrière et de ramener la série à la maison d’une manière qui rendrait justice à tous les personnages. Et à cause de Covid, nous avons eu le temps de le faire. Et sachant cela, d’une certaine manière, ça allait être une meilleure façon de réunir presque comme deux films épiques. »

La production de la deuxième saison de la série a commencé en 2019, mais a été arrêtée à plusieurs reprises en raison de la pandémie de COVID-19. Pourtant, Bloom s’est concentré sur les aspects positifs de Carnival Row’s long temps de tournage.

« C’est excitant », a déclaré la star en réfléchissant à la première de la deuxième et dernière saison de la série. Bloom a ajouté: « Nous avons ce spectacle génial, cette finale épique qui va vivre dans le monde maintenant, et pour le public et les fans de la première saison, allez-y et délectez-vous. Et honnêtement, j’aime l’idée que nous laissons simplement les gens en vouloir plus. Carnaval Row. »

Bloom a terminé en disant: « Je pense que toutes les personnes impliquées, de haut en bas, voulaient faire du bon travail dans la série. Et je pense que c’est ce qui s’est passé. C’est un commentaire très intéressant sur la société et notre façon de vivre. Et je pense qu’explorer et examiner certains de ces thèmes à travers l’objectif d’un spectacle fantastique comme celui-ci est une façon vraiment intéressante de voir la vie. Je n’avais jamais rien vu de tel.