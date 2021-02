Square Enix annonce Final Fantasy VII: Ever Crisis qui compile l’intégralité de la chronologie FFVII en un seul jeu

26 févr.2021 18:55:38 IST

Square Enix a annoncé deux jeux mobiles qui se déroulent dans l’univers Final Fantasy VII qui comprend un jeu de bataille royale visant une sortie 2021, tandis que le Final Fantasy VII: Ever Crisis est une compilation de tous les jeux et histoires se déroulant dans l’univers de Final Fantasy VII, y compris Before Crisis, Advent Children, Crisis Core et Dirge of Cerberus. Final Fantasy VII: Ever Crisis présentera également des versions mignonnes du casting de FF7 dans le monde extérieur, mais dans la bataille, le personnage semble tout droit sorti de FF7 Remake.

Le Final Fantasy VII: Ever Crisis sera un jeu solo structuré en chapitres qui devrait être lancé en 2022 pour iOS et Android.

Une bande-annonce montre comment les joueurs peuvent utiliser des capacités magiques, des armes à feu et des épées pour tuer des ennemis d’un point de vue à la troisième et à la première personne.

Selon la déclaration officielle, le jeu est une expérience solo structurée en chapitres qui couvre toute la chronologie dans l’un des versements les plus populaires de la franchise de jeu. La compilation devrait présenter tous les événements de chaque jeu en plus de nouveaux éléments d’histoire qui se concentrent sur les « origines du soldat ».

Le réalisateur Tetsuya Nomura, dans une interview, laisse fortement entendre que le jeu sortira par versements mensuels et aurait un système de combat matériel, très similaire au jeu original.

La bande-annonce YouTube du jeu montre de grandes améliorations dans les visuels par rapport à la version originale de Final Fantasy VII sur la PlayStation.

