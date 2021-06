« L’Héritage de Jupiter » : pourquoi la série Netflix a vraiment été annulée

Créé par Steven S. DeKnight, le drame de super-héros de science-fiction « L’héritage de Jupiter« Est une aventure surréaliste époustouflante qui tente de donner une véritable cure de jouvence au célèbre univers de la bande dessinée du même nom créé par Mark Millar et Frank Quitely.

Marc Millar, l’écrivain acclamé de sujets comme « Superman : fils rouge » O « Kingsman”, Il a posé une question : Que se passerait-il si Superman Oui Wonder Woman étaient mariés et avaient des enfants? La question, à son tour, est devenue une immense chronique intitulée «L’héritage de Jupiter« Qui a atteint une grande popularité dans sa version écrite.

Le programme, qui s’étend sur plusieurs générations, commente l’évolution du paysage sociopolitique de la Amérique contemporain. À sa sortie, la série originale de Netflix Il a été bien accueilli par les critiques et le public, alors les fans ont immédiatement cherché à voir si la société de streaming avait renouvelé le spectacle.

Cependant, Netflix a annoncé que «L’héritage de Jupiter« Il ne serait pas renouvelé pour des raisons qui n’auraient pas été connues jusqu’à présent. Apparemment, la série se serait noyée dans son propre budget qui aurait été inférieur à ce qu’ils ont fini par dépenser pour la production réelle.

LA VRAIE RAISON DE L’ANNULATION DE « L’HÉRITAGE DE JUPITER »

« L’héritage de Jupiter » ne reviendra pas pour une seconde partie sur la plateforme de streaming (Photo : Netflix)

Un rapport de Le rapport hollywoodienr a suggéré que «L’héritage de JupiterJ’étais paralysé par un petit budget original. le showrunner original, Steven S. DeKnight, J’avais demandé un budget de 12 millions de dollars par épisode pour la série, mais Netflix réduit ce budget à 9 millions de dollars par épisode.

La décision semble avoir été le début d’une longue série de problèmes pour la série. Le programme a lutté à plusieurs reprises pour dépasser le budget établi et a peut-être contribué aux « différences créatives » qui ont conduit à DeKnight pour quitter le programme au milieu de la production.

« L’héritage de Jupiter » donne beaucoup à analyser sur le véritable motif des super-héros (Photo : Netflix)

À la fin, « L’héritage de Jupiter« J’ai dépensé beaucoup plus que DeKnight avait demandé à l’origine, et certains estimaient que le budget du programme avait atteint le 200 millions de dollars. En plus des problèmes budgétaires, Netflix il subissait également des changements au niveau de la direction.

Vice-président du contenu original pour Netflix, Cindy Hollande, qui a donné son feu vert à «L’héritage de Jupiter”, Il a quitté l’entreprise, tout comme les deux premiers superviseurs exécutifs de la série. Un remplaçant a été trouvé, Bela Bajaria, afin de Hollande et, sans surprise, « L’héritage de Jupiter« Il a échoué devant les yeux perçants d’un nouveau venu.

Andrew horton dans le rôle de Brandon Sampson dans l’épisode 3 de la série (Photo : Netflix)

En plus des mauvaises métriques du programme, je descendrais voulait mettre sa propre empreinte sur Millarworld et continuer l’histoire de « L’héritage de Jupiter » avec « Super-escrocs”. « Super-escrocs« Est-ce le prochain projet de »Millarworld« Qui sera lié aux méchants de »L’héritage de Jupiter« Et pourrait ramener certains des personnages originaux de la série annulée.

La preuve du budget initial extrêmement bas du programme ne fait qu’ajouter plus de questions à une discussion déjà alambiquée. Certains ont critiqué l’annulation hâtive de Netflix d’une émission qui aurait pu avoir une audience décente, avec quelques statistiques montrant que la série a bien fonctionné en termes de minutes de temps d’écoute et que l’émission est même apparue dans le top 10 des charts. Netflix.

« Jupiter’s Legacy » est devenu l’une des meilleures et des pires émissions de Netflix (Photo: Netflix)

Le faible budget génère des critiques supplémentaires pour la gestion du programme en Netflix. Cependant, la plus grande leçon que Netflix vous devriez en tirer une leçon, c’est que l’industrie des super-héros présente une concurrence féroce. Lorsque merveille budget 20 millions de dollars par épisode pour sa mini-série à succès Disney+, on comprend mieux comment le faible budget a entravé la progression de «L’héritage de Jupiter”.

Il est regrettable que la série ait une distribution et une base de fans solides, mais elle n’avait vraiment aucune chance en raison d’un budget médiocre, de changements de direction et de départs de personnel. Les fans ne peuvent qu’espérer que le casting et le cœur de « L’héritage de JupiterAvoir une seconde chance plus favorable avec Super-escrocs.