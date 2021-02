Nous avons testé la SEAT Ateca remaniée. Peu de choses ont changé, mais était-ce suffisant?

Avec plus de 300 mille unités vendues depuis 2016, le SEAT Ateca c’est un cas sérieux de succès au sein de la marque espagnole et pour qu’il en soit ainsi, le SUV a reçu une mise à jour bien méritée.

Maintenant, être un restylage, la «recette» adoptée par SEAT passe par un nouveau look, où la nouvelle partie avant (qui reprend «l’air familial» inauguré par Tarraco) concentre les plus grandes différences, mais il y a encore de nouveaux feux arrière et pare-chocs arrière.

Nouveau est le caractères adoptée pour identifier le modèle, tout comme nouvelle est la version que nous testons appelée Xperience, d’inspiration plus aventureuse.

Le résultat final est, à mon avis, positif. S’il y avait un domaine dans lequel il considérait que le succès visuel d’Ateca avait une marge de progression, c’était bien la partie avant et je dois avouer que ce nouveau front «lui va bien».

Tout comme toi

À l’intérieur, une plus grande attention est nécessaire pour découvrir ce qui a changé. La principale nouveauté est le nouveau tableau de bord numérique de 10,25 pouces et le système d’infodivertissement révisé.

Une autre nouveauté est l’augmentation de la qualité perçue. Déjà robuste avant restylage, la cabine Ateca a vu la perception de la qualité augmenter grâce à l’utilisation de nouveaux matériaux et à une décoration bicolore sur le tableau de bord qui utilise des inserts dont la qualité est évidente.



Le volant est également nouveau. En plus d’offrir une bonne prise en main et une taille adéquate, je ne peux m’empêcher de vanter ses commandes, qui sont faciles et intuitives à utiliser.

Enfin, je voudrais dire un «merci» à SEAT pour ne pas avoir offert à Ateca certaines commandes de climatisation tactiles comme Volkswagen l’a fait avec Tiguan. Les commandes physiques ont été maintenues et leur valeur ajoutée dans le domaine de l’ergonomie est évidente lorsque l’on prend le volant.

Dans une équipe gagnante, ne bouge pas

Référencé comme l’un des meilleurs SUV de taille moyenne en termes de comportement dynamique, le SEAT Ateca reste fidèle à ces scrolls après le restylage.

La direction reste précise, directe et communicative, le châssis est bien calibré et l’ensemble réalise un bon compromis entre confort et comportement. Tout cela fait d’Ateca l’un des SUV les plus amusants à conduire en solitaire, tout en transmettant la sécurité en cours, avec des réactions prévisibles, lorsque l’on prend la famille.

Le moteur, le moteur à essence 1.5 TSI de 150 ch et 250 Nm, est soutenu par la boîte DSG bien décalée et rapide de sept rapports. Il ressemble à un caméléon, s’adaptant très bien aux différents styles de conduite et aux quatre modes de conduite.

En mode «Eco», il modifie une partie de la vivacité et de la vitesse de réponse de l’accélérateur (sans devenir léthargique) pour plus d’économies, permettant des moyennes de 5,7 l / 100 km. En mode «Normal», vous vous efforcez (et réussissez) à concilier le meilleur des deux mondes.



Le coffre à bagages continue d’offrir 510 litres de capacité.

Dans le mode «Sport», qui agit également sur la direction, la rendant plus lourde, le 1.5 TSI commence à répondre avec une vivacité plus et agréable, comptant pour cela avec l’action de la boîte DSG qui reste plus longtemps dans une relation, changeant de moteur supérieur vitesse, permettant des dépassements avec une facilité agréable.

Dans ce mode, la consommation est légèrement affectée, mais pas trop, avec une moyenne d’environ 7-7,5 l / 100 km, une valeur plus qu’acceptable étant donné qu’il s’agit d’un SUV familial avec un moteur à essence.

Est-ce la bonne voiture pour moi?

La SEAT Ateca ne faisait pas partie de ces modèles qui «désespéraient» pour un restylage. Cependant, son succès et le renouvellement de la gamme SEAT menaçaient de rendre son look «fatigué» et non aligné avec les autres modèles de la marque espagnole, c’est pourquoi elle a été renouvelée.

Le résultat de cette rénovation était un modèle qui a gardé ses qualités intactes – du comportement intéressant aux compétences familiales – et a vu son image renforcée et certains bords ont été polis.



L’offre technologique a augmenté (bien que l’unité testée ait abandonné la caméra arrière toujours bienvenue), le look a été mis à jour et, surtout, la qualité perçue à bord s’est améliorée.

Tout cela fait de la SEAT Ateca la personnification de la maxime qui dit «dans une équipe qui gagne ne bouge pas», ou dans ce cas «bouge un peu». Renforcé dans certains détails, Ateca reste ainsi l’une des propositions les plus équilibrées du segment et, sans aucun doute, une option à prendre en compte.