Sam Heughan s’est moqué de Caitriona Balfe pour son image dans Outlander

Étranger C’est l’une des séries d’époque préférées des utilisateurs. L’histoire, basée sur les livres de Diana Gabaldón, a pour protagonistes Sam Heughan et Caitriona Balfe qui donnent vie au mariage Fraser. Jamie et Claire se sont rencontrés par hasard dans l’ancienne Écosse et, sans l’imaginer, ont fini par former l’une des familles les plus emblématiques des Highlands.

Pendant Étranger, Sam Heughan et Caitriona Balfe transmettent une chimie inégalée. Leurs performances et leur connexion transcendent l’écran au point que de nombreux fans en sont venus à imaginer que leur amour allait au-delà de la série. Cependant, en réalité, les acteurs ne sont que de grands amis et se considèrent même comme des frères, selon ce qu’il a lui-même dit dans son livre récemment publié.

Et, apparemment, l’amitié entre Heughan et Balfe est si proche qu’ils se taquinent même. Il y a quelques mois, pour l’anniversaire de l’acteur, le protagoniste de Étranger Elle l’a ridiculisé sur les réseaux sociaux pour le saluer et maintenant c’est lui qui s’est moqué d’elle. Via Twitter, l’interprète de Jamie Fraser a répondu à une publication sur la page officielle de fiction dans laquelle il se moquait de sa compagne.

« Ses cheveux», a-t-il écrit accompagné d’une icône rieuse. Cette réponse fait référence à la vidéo publiée par la production de la bande dessinée dans laquelle Caitriona est vue alors qu’elle a emmené son personnage dans son vrai siècle pour échapper à la bataille fatidique de Culloden. La caractérisation de l’actrice était exacte d’une femme du siècle dernier, qui comprenait une coiffure aussi vieille qu’elle aurait dû l’être.

Pour l’instant, Caitriona Balfe n’a pas réprimandé son partenaire et ne le fera probablement pas, mais il y aura sûrement des représailles. Eh bien, dans leur amitié, il semble que le dicton « œil pour œil, dent pour dent », joue parfaitement pour cette relation qu’ils ont récoltée durant ces sept années.

