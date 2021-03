Spotify pour PC est mis à jour avec une toute nouvelle interface et vous permet désormais de télécharger de la musique

L’application Spotify pour ordinateurs et sa version Web ont été entièrement renouvelées. Ce sont les nouvelles.

Si vous utilisez Spotify sur votre ordinateur ou votre tablette, à partir de la version PC de l’application, ou via la version Web de Spotify, vous êtes sur le point de rencontrer un interface entièrement repensée, qui introduit un grand nombre de changements dans la plate-forme musicale en diffusion.

Près d’un an s’est écoulé depuis la dernière mise à jour majeure de l’interface de l’application Spotify, qui à l’époque affectait principalement la version mobile. À présent, la version de bureau a subi une refonte qui, en plus, ajoute des fonctions telles que la possibilité de télécharger des chansons.

Spotify pour PC vous permet désormais de télécharger des chansons

Dès que nous ouvrirons l’application Spotify après avoir installé la dernière version disponible, nous verrons que l’interface est désormais beaucoup plus similaire à celle de la version mobile de l’application, avec des éléments plus grands, un barre latérale plus simple, et nouveau des filtres qui nous permettent de commander notre bibliothèque musicale d’une manière plus simple.

Ces utilisateurs plus hardcore Spotify pourra également profiter de nouveaux outils dans vos playlists, allant de la possibilité de ajouter des images ou des descriptions à ces listes, jusqu’à l’option de faire glisser des chansons vers un playlist pour les ajouter, ou faites-le via le nouveau widget de recherche inclus.

Mais la principale nouveauté de cette mise à jour est la possibilité de télécharger de la musique sur un ordinateur. Spotify a activé l’une des fonctions les plus utiles de l’application mobile dans sa version de bureau, donnant la possibilité de télécharger des chansons, des listes de lecture ou des albums complets, qui peut être joué plus tard, même sans avoir besoin d’une connexion Internet. Cette fonction est exclusive aux utilisateurs Prime de Spotify.

À cela, il faut ajouter que, une fois le service Spotify HiFi est disponible, l’audio peut être reproduit avec une qualité bien supérieure sans avoir à maintenir l’ordinateur connecté à Internet.

Les modifications apportées à l’application Spotify toucheront tous les utilisateurs de l’application au cours des prochains jours. Il est très probable qu’un déploiement progressif ait lieu, de sorte que tous les utilisateurs de la plateforme ne recevront pas les nouvelles en même temps.

