Un vaste cimetière et une forteresse vieux de 5000 ans découverts en Pologne

Un gigantesque complexe vieux de 5000 ans de longs tumulus et de tombes bordées de pierres a été mis au jour en Pologne, après que des archéologues aient enquêté sur des lignes de cultures dans un champ qu’ils avaient vues sur une photo satellite.

Les archéologues ont commencé à fouiller le site rural près de la ville de Dębiany, à environ 50 kilomètres au nord-est de Cracovie, il y a plus de deux ans. Ils ont maintenant mis au jour sept tombes néolithiques, ainsi que les restes d’une forteresse médiévale et une sépulture de l’âge du bronze de deux chevaux. Mais l’étendue de l’ancien cimetière n’est pas encore connue.

Les archéologues pensent maintenant qu’il se compose d’une douzaine de tumulus, chacun mesurant entre 40 et 50 mètres de long, fabriqués à partir de terrassements, de pierres et de palissades de poteaux en bois qui ont maintenant pourri. Ils pensent que c’est une relique de la colonie préhistorique de la région par le peuple néolithique du bécher en entonnoir, qui porte le nom des récipients en poterie distinctifs qu’ils ont fabriqués et qui auraient été les premiers agriculteurs d’Europe.

« Le cimetière mégalithique de Dębiany est l’un des sites de ce type les plus vastes et les plus intéressants d’Europe centrale », ont déclaré les archéologues Marcin Przybyła et Jan Bulas dans un e-mail. « Il nous fournit des données extraordinaires sur les coutumes funéraires de la culture Funnel Beaker. »

Découverte par satellite

Les marques de récolte dans un champ qui apparaissaient sur les images satellites se sont avérées être une structure souterraine à quatre côtés. Les tumulus et les tombes du cimetière néolithique ont été retrouvés au nord et au sud de la forteresse lors des fouilles du site. (Crédit d’image: Marcin Przybyła et Michał Podsiadło)

Bulas, archéologue indépendant à Cracovie, a d’abord remarqué que les lignes droites visibles sur une photographie satellite du champ – le résultat de subtiles différences dans la croissance des cultures – pouvaient être causées par les restes souterrains d’une structure à quatre côtés.

Bulas et Przybyła ont visité le site et ont utilisé des gradiomètres magnétiques pour mesurer de minuscules variations dans le champ magnétique et révéler où le terrain sous-jacent avait été perturbé dans le passé.

La forme à quatre côtés que Bulas avait vue sur la photographie satellite s’est avérée être une forteresse et des douves médiévales datant des IXe et Xe siècles, avant la création du premier royaume de Pologne en 1025.

Mais des fouilles en 2019 et 2020 ont également révélé les longs tumulus néolithiques, dont on pense qu’ils ont environ 5500 ans, sur lesquels la forteresse médiévale a été construite sans le savoir.

Bien qu’ils se soient maintenant érodés dans le paysage, les tumulus étaient autrefois beaucoup plus hauts, a déclaré Przybyła. La science en Pologne . Ils ont été faits en empilant de la terre au-dessus d’une tombe centrale bordée de pierres, et ont été renforcés par des palissades de poteaux en bois; les poteaux sont maintenant pourris et il ne reste que des traces de leurs trous de poteaux.

Les chercheurs n’ont pas encore trouvé de restes squelettiques dans les tombes centrales, mais ils ont détecté des traces de sépultures néolithiques dans les remblais de terre qui les entouraient, a déclaré Przybyła.

Przybyła et Bulas ont déclaré à 45Secondes.fr que l’équipe archéologique avait également récemment mis au jour une tombe sur le site où deux chevaux ont été enterrés côte à côte, avec une partie d’une bride. Ils ont daté cette tombe au milieu de l’âge du bronze dans la région, il y a environ 3 500 ans.

Ces deux chevaux ont été enterrés côte à côte dans une tombe sur le site qui date de l'âge du bronze moyen, des milliers d'années après le cimetière néolithique. (Crédit d'image: Marcin Przybyła)

Chaque brouette était faite de remparts de terre empilés au-dessus de tombes centrales bordées de pierres, qui étaient entourées d'un fossé et de palissades de poteaux en bois. (Crédit d'image: Jan Bulas)

On pense que le gigantesque complexe de longs tumulus néolithiques mis au jour dans le sud-ouest de la Pologne date du peuple Funnel Beaker, qui occupait une grande partie de l'Europe centrale et septentrionale après il y a environ 4100 ans. (Crédit d'image: Jan Bulas)

Les archéologues estiment que l'ancien cimetière de Pologne date d'il y a environ 5500 ans. Jusqu'à présent, sept tumulus ont été fouillés et il peut y en avoir plus d'une douzaine. (Crédit d'image: Jan Bulas)

Aucun reste humain n'a encore été identifié dans les tombes centrales, mais les restes de plusieurs sépultures de la même période ont été retrouvés dans les remblais de terre qui les entourent, y compris cette sépulture d'une femme néolithique. (Crédit d'image: Jan Bulas)

Les marques de récolte dans un champ qui apparaissaient sur les images satellites se sont avérées être une structure souterraine à quatre côtés. (Crédit d'image: Marcin Przybyła et Michał Podsiadło)

La forteresse date des IXe et Xe siècles avant l'établissement du royaume de Pologne. Il était entouré d'un rempart de terre et d'un fossé, représentés ici. (Crédit d'image: Marcin Przybyła)

Gens de bécher d’entonnoir

Les gens du bécher en entonnoir qui ont construit les anciens tumulus près de Dębiany se sont répandus dans toute l’Europe centrale à partir d’environ 4100 av.

On pense qu’il s’agissait d’agriculteurs qui ont émigré dans la région depuis ce qui est aujourd’hui l’Espagne et la France, et qui étaient eux-mêmes les descendants de personnes qui avaient émigré des Balkans, où ils avaient adopté des pratiques agricoles antérieures du Moyen-Orient.

Les archéologues ont mis au jour de longs cimetières à tumulus construits par des habitants de Funnel Beaker ailleurs en Pologne, ainsi qu’en Allemagne et dans le sud de la Scandinavie. L’un des plus connus est caché dans une forêt de la région polonaise centrale de Kujawy – les énormes tumulus funéraires sont parfois appelés les pyramides polonaises.

Mais on pense que l’ancien cimetière près de Dębiany pourrait être l’un des plus grands complexes de tumulus à entonnoir jamais trouvés, a déclaré Przybyła.

Les archéologues prévoient de poursuivre leurs fouilles pour en savoir plus sur les tumulus et les tombes néolithiques, ainsi que sur les vestiges de la forteresse médiévale et des douves qui les ont attirés pour la première fois sur le site.

Jusqu’à présent, les archéologues n’ont trouvé aucune preuve que la forteresse était habitée en permanence – ils pensent qu’il s’agissait peut-être d’un campement militaire – et aucune structure similaire n’a été trouvée en Pologne.

Przybyła et Bulas ont déclaré que c’était une « découverte unique » qui les aiderait à étudier les techniques de fortification utilisées au cours des IXe et Xe siècles, période mouvementée de l’histoire polonaise.

