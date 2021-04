Seth Rogen a convaincu Jonah Hill de ne pas jouer dans «  Transformers  »

Seth Rogen a révélé pourquoi il a conseillé Jonas Hill pas la star dans la bande ‘Transformateurs’.

Hill a été contacté pour rejoindre le casting de ‘Transformers’ aux côtés Shia labeouf Oui Megan Fox, cependant, son ami et co-star dans ‘Super mal’ lui a conseillé d’éviter le papier.







Dans une nouvelle interview pour lui New York TimesRogen a commenté: « Je peux comprendre que Steven Spielberg vous appelle en vous demandant de faire quelque chose, il n’y a aucun moyen de le refuser. »

Cependant, à cette occasion, Rogen a dit à Hill: «Voulez-vous faire un film sur la lutte contre les robots? Faites votre propre film à ce sujet. Vous pouvez le faire, vous avez la possibilité ».







D’autre part, Jonah Hill a fait ses débuts en tant que réalisateur récemment avec le film, ‘Milieu des années 90’, qui était un regard nostalgique sur le passage de l’enfance à l’adolescence dans le monde du skate à Los Angeles.