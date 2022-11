Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope : que comprend le season pass

Avec la récente première de »Mario + Lapins Crétins Étincelles d’Espoir », suite du jeu vidéo »roi bataille » créé en 2017, un nouveau a été annoncé carte de saison qui contiendra différents contenus téléchargeables qui élargiront l’histoire originale, avec les personnages de Mario et des Lapins Crétins vivant toutes sortes d’aventures.

Sur le compte Twitter officiel, tous les DLC qui arriveront sur »Sparks of Hope » ont été révélés au fil de l’année, offrant du contenu supplémentaire tel que de nouveaux scénarios et personnages. Le pass de saison aura un prix total de 29,99 dollars, environ 600 pesos mexicains et comprend également le pack Galactic Prestige, qui offrira aux fans des skins d’armes exclusifs.

Le premier des DLC sera »La tour du destin », qui sortira au début de 2023 en tant que premier DLC pour » Sparks of Hope », et sera exclusif à ceux qui ont acheté le Season Pass. Cependant, les DLC 2 et 3, toujours sans titre, seront disponibles à l’achat séparément.

Vous pourriez également être intéressé par : God of War Ragnarök, Sonic Frontiers et les meilleures sorties de jeux vidéo en novembre 2022

Les joueurs qui ont l’édition Gold de » Mario + Rabbids Sparks of Hope » n’auront pas à se soucier de l’achat du Season Pass, car cette version donnera déjà accès aux trois DLC, y compris le skin exclusif Weapons. La version complète du jeu Gold Edition coûte environ 1800 pesos.

Vaut-il la peine d’acheter le Season Pass Sparks of Hope ?

Le pass saisonnier « Mario + Lapins Crétins Étincelles d’Espoir » est une offre recommandée pour les joueurs qui souhaitent continuer à explorer encore plus le monde et les mécanismes du nouvel épisode. Comme mentionné précédemment, »The Tower of Doooom » sera un DLC qui ne sera disponible qu’avec le pass, il ne peut donc pas être obtenu d’une autre manière.

Cela dit, acheter chaque DLC séparément pourrait signifier un coût supplémentaire pour chacun d’eux, même si pour le moment, il n’a pas été précisé quel sera son prix officiel. Si vous ne voulez pas rater l’occasion d’essayer »The Tower of Doom », il est préférable d’acheter le Season Pass, qui vous garantit également de pouvoir jouer au futur DLC »Sparks of Hope ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : Les meilleurs jeux coopératifs disponibles sur PC

Le troisième DLC est celui qui a le plus retenu l’attention des fans, car il ramènera Rayman, personnage emblématique du jeu vidéo qui a déjà participé à la franchise des Lapins Crétins. Ce sera l’une des nouvelles façons de jouer à Rayman, car Ubisoft n’a pas sorti de nouveau jeu Rayman ces dernières années.