Zack Snyder partage la liste des bandes à regarder après la «  Justice League  »

Directeur de ‘Justice League’, Zack Snyder a surpris les fans en partageant sa liste personnelle de films et d’émissions de télévision qu’il recommande de regarder après la première de sa version tant attendue du film de super-héros sur HBO Max.

L’appel «Snydercut» Il a été publié la semaine dernière après une campagne qui a duré plus d’un an, au cours de laquelle les fans ont demandé à voir la vision originale de Zack Snyder de « Justice League », ce qui a donné une bande de plus de quatre heures.

Des films que vous devriez regarder, de quelqu’un qui le saurait. Voici Zack Snyder avec une liste de surveillance triée sur le volet de ses titres préférés en streaming maintenant sur HBO Max. pic.twitter.com/IDWe5vg7w2 – HBO Max (@hbomax)

La liste complète de Snyder comprend des bandes comme «Blade Runner: The Final Cut», 2001: Une odyssée de l’espace Oui «Dunkerque». Quant à la série, le réalisateur a inclus des titres tels que ‘Vrai détective’ Oui «Rick et Morty».

D’autre part, la prochaine cassette de Zack Snyder, ‘Armée des morts’, prépare sa première sur Netflix le 21 mai.