Oscar 2021: Emerald Fennell sur le tapis rouge

Les Prix ​​Oscar 2021 a déjà ouvert son tapis rouge et les nominés commencent peu à peu à s’approcher de la gare Union Station de Los Angeles. En fait, parmi les premiers à apparaître est Émeraude Fennell.

Nominé pour le meilleur réalisateur pour Jeune femme prometteuse, Émeraude Fennell fait l’histoire dans la quatre-vingt-treizième édition du Prix ​​Oscar. C’est ça, elle est la première femme à concourir pour la statuette du meilleur réalisateur avec son premier film.







Porter une robe dans différentes nuances de vert et avec quelques touches de rose, Fennell a été accompagnée aux Oscars pour son ventre de femme enceinte. « Ce soir je suis habillé de céramiquea », a déclaré le scénariste devant la presse qui l’a interrogée sur ses sentiments lors de la compétition pour son premier prix.

Emerald Fennell sur le tapis rouge. Photo: (Getty)



Émeraude Fennell, en plus de réaliser l’un des films les plus appropriés à l’époque féministe actuelle, elle a également participé à La Couronne jouant Camilla Parker Bowles. En ces Prix ​​Oscar, les multiples facettes se disputent les sélections: meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario original et meilleur montage.