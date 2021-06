Spotify Original Podcast ‘Próxima Parada’ apporte des nouvelles quotidiennes de la périphérie du Brésil — Spotify

Journalistes Ana Beatriz Felicio et Romulo Cabrera mettent en lumière les nouvelles, les histoires et les défis qui se déroulent dans la périphérie de São Paulo, au Brésil, à travers leur nouveau podcast Spotify Original Próxima Parada. Lancé le 28 juin, le podcast sera diffusé du lundi au vendredi, exclusivement sur Spotify.

En brefs épisodes de 15 minutes, Próxima Parada présente des histoires, des nouvelles et des rapports sur un large éventail de sujets, notamment l’éducation, l’emploi, la santé, la sécurité, le logement, la culture et les loisirs. La série journalistique quotidienne couvre les divers sujets et les nouvelles quotidiennes circulant dans la périphérie de la zone métropolitaine de São Paulo, appelées par les habitants les « quebradas » ou périphéries.

L’émission se concentre sur les réalités des régions éloignées des centres économiques du Brésil et travaille à élever les voix marginalisées. Les podcasteurs Ana Beatriz et Rômulo, eux-mêmes originaires de la périphérie de São Paulo, sont motivés par leur enfance dans la région. Leur objectif est d’explorer trois questions : Quelles sont les périphéries ? Qui sont les gens qui vivent dans ces régions? Et que se passe-t-il là-bas ?

« La périphérie du Brésil est un lieu diversifié, pluriel, plein de bonnes histoires », explique la co-animatrice Ana Beatriz. «Nous voulons élargir la voix de ceux qui vivent dans ces régions, en pratiquant une écoute encore plus attentive de ce qu’ils ont à dire et à partager.»

Le podcast est produit en partenariat avec l’Agence brésilienne de journalisme mural des Periferias, donnant aux hôtes l’accès au réseau de correspondants de l’agence de plus de 70 professionnels de la communication qui vivent dans les périphéries.

« Nous sommes très heureux d’un partenariat qui croit et amplifie le journalisme fait par et pour les périphéries ; un journalisme qui, en fin de compte, contribue à augmenter la taille de la métropole de São Paulo que vous pensiez connaître », explique Vagner d’Alencar, directeur du journalisme à l’Agência Mural.

Les sujets des épisodes incluent une conversation avec des membres de la communauté LGBTQIA+, qui parlent du manque d’abris dans la zone orientale du Brésil, et une conversation avec des résidents de Cotia, dans la périphérie de São Paulo, sur leurs difficultés à accéder à des soins de procréation sûrs.

« C’est l’occasion pour nous de renforcer le rôle moteur des habitants des quebradas, de contribuer à réduire les préjugés sur ces quartiers et de déconstruire les stéréotypes de violence, d’exclusion et de victimisation associés aux périphéries », ajoute le coanimateur Rômulo.

Avec la sortie de Próxima Parada, Spotify renforce son soutien aux podcasteurs issus de communautés sous-représentées, tout comme il le fait avec Sonner vers le haut, un programme mondial qui donne aux podcasteurs sous-représentés les outils pour booster leurs plateformes et créer leurs propres émissions.

En outre, Spotify a également créé l’exclusivité Pretos no Topo centre accroître la visibilité de l’œuvre et de l’art des créateurs noirs. Là, les auditeurs peuvent accéder :

La liste de lecture Pretos no Topo , qui comprend des vidéos exclusives ainsi que des playlists créées par 17 des meilleurs artistes noirs du Brésil, dont Elza Soares , Émicides , IZA , Karol Conka , et Ludmilla .

L’étagère Existe um Futuro Preto , avec des listes de lecture spéciales de Taís Araújo , Tia Má , Hélio de la Peña , et Ana Paula Xongani .

Collections de podcasts Pretos de Impacto , qui met en lumière des personnalités noires avec différents domaines d’expertise, et Escurecendo comme Ideias , une ressource pour la sensibilisation à l’antiracisme.

Próxima Parada premières le lundi 28 juin et de nouveaux épisodes gratuits seront diffusés du lundi au vendredi à 17 h BRT (16 h HNE) exclusivement sur Spotify. Commencez à écouter la bande-annonce ci-dessous.