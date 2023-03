Star Trek: Todd Stashwick de Picard discute de la relation amour-haine des téléspectateurs avec le capitaine Shaw

Avant le Star Trek : Picarddernier épisode, le public a eu une relation amour-haine avec Todd Stashwick’s Capitaine Liam Shaw. Le quatrième épisode de la troisième saison a vu le capitaine Shaw interrompre un moment réconfortant entre père et fils Picard et Jack. Il a ensuite révélé qu’il avait déjà rencontré Picard auparavant, à l’époque où le célèbre officier de Starfleet était encore le perfide Locutus de Borg. Les expériences tragiques de Shaw ont permis au public de mieux comprendre son personnage.





Dans l’interview de Stashwick avec Collider, il partage le raisonnement derrière l’être de son personnage. L’acteur donne une explication raisonnable de la raison pour laquelle le public entretient une relation d’amour-haine avec Shaw, a-t-il déclaré: «Plus précisément avec Shaw, il n’a pas tort. Quand vous entendez sa logique et que vous entendez son raisonnement, même dans l’épisode 1, vous vous dites : « Le gars marque un point. » Même s’il est livré de manière caustique, sarcastique, dégoulinant de sarcasme ou d’agression passive, il n’a pas tort. «

Il a poursuivi: «Même si nous soutenons Riker et Picard, parce que nous voulons continuer l’aventure, vous dites toujours:« Le gars a raison », et je pense qu’il a toujours raison. Ses motivations sont justifiées. De plus, j’essaie de mettre suffisamment de fanfaronnade et de scintillement dans les yeux du gars pour qu’il soit au moins amusant à regarder, espérons-le. Le voir pincer le nez et piquer l’œil de ces légendes, c’est un bon moment.





Les moments préférés de Todd Stashwick avec ses co-stars

En plus de faire la lumière sur son personnage, Stashwick a également partagé son moment préféré de la série. Discutant des moments satisfaisants des moments Shaw dans la série, il partage: «Celui-là, évidemment, est le Machu Picchu de son histoire, c’est son moment déterminant dans la saison. Il y a comment vous le voyez avant, puis cette scène, puis comment vous voyez l’homme après cette scène parce que je pense que cela change la perspective du public et la façon dont il le reçoit. Alors, définitivement ça.

Il a ajouté: « J’ai adoré le fait que ce type ne soit pas impressionné par les légendes. Il ne les considère pas comme ayant un statut élevé sur lui, à l’exception d’un personnage qu’il fait. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé à cette scène, mais il y a un personnage de [The Next Generation] qui fait battre son cœur. Il y a un joli petit moment au point où Seven et Picard doivent se regarder parce que je suis juste en train de fangirler sur l’un des autres personnages. J’ai adoré ça, et nous avons aussi pu improviser dans cette scène.

L’acteur a en outre révélé qu’il avait eu des tonnes de moments préférés dans la série dans les coulisses. En termes de moments avec ses co-stars, l’acteur partage: « J’ai travaillé avec Jeri [Ryan] beaucoup cette saison. C’est mon premier officier, c’est mon numéro un. Elle et moi nous sommes tellement amusés à jouer… Jonathan [Frakes] et moi, on avait une histoire parce qu’il était mon réalisateur sur Burn Notice.

Il a ajouté: «Nous avons donc passé du temps en Floride ensemble, puis je le voyais périodiquement tout au long, et je pense que nos chemins se sont croisés sur Leverage à un moment donné. Je le connaissais, donc c’était très chaleureux, mais jouer en face de lui était aussi une expérience merveilleuse différente.

Bien sûr, il n’oublierait pas de mentionner l’une des icônes de la série, Patrick Stewart. L’acteur a partagé une interaction touchante avec Steward. Il a partagé: « Sir Patrick [Stewart], bien sûr. Sir Patrick, c’est le personnage titulaire de la série, le Picard éponyme. Il y a eu un moment, et je l’ai partagé, où j’étais assis dans le fauteuil du capitaine entre les prises – le fauteuil de mon capitaine sur mon bateau.

Il a poursuivi: «Patrick était assis à côté de moi, nous attendions juste les configurations, et Brent Spiner arrive, et il est en quelque sorte maladroit avec Patrick. Il était là pour faire des tests de maquillage. Patrick regarde, et il dit, « Avez-vous rencontré Todd Stashwick? » Puis il se penche en conspirateur, et il dit : « C’est l’un des nôtres. » Mon cœur a sauté. Puis je me suis levé et je suis entré dans la scène.