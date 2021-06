Comment faire la tendance des affiches de bière sur TikTok

La tendance des affiches de bière devient virale sur TikTok en ce moment. Voici ce que cela signifie et comment le faire.

Rien à voir ici, juste une autre tendance qui devient virale sur TikTok. Rien que ce mois-ci, nous avons vu la tendance Adult Swim (ou AS) exploser sur la plate-forme, les utilisateurs de TikTok créant leurs propres pare-chocs. Et comment pourrions-nous oublier la tendance Starburst, qui a permis aux couples de prouver que s’embrasser est meilleur après avoir mangé un tas de Starbursts.

Eh bien, ce sont de vieilles nouvelles. Tout tourne autour de la tendance des affiches de bière maintenant. Mais qu’est-ce que cela signifie même, demandez-vous? Eh bien, la tendance consiste à placer votre photo dans votre propre annonce de bière.

Ne vous inquiétez pas, c’est assez simple à recréer. Voici exactement comment sauter sur la tendance des affiches de bière sur TikTok.

LIRE LA SUITE: Que signifie AS sur TikTok ? La tendance Adult Swim expliquée

Comment faire votre propre affiche de bière. Image : @kbacardii via TikTok

Quelle est la tendance des affiches de bière sur TikTok ? Comment faire votre propre affiche de bière

Il existe en fait de nombreuses façons de créer votre propre affiche de bière (certaines personnes facturent même quelques dollars pour créer les images pour d’autres utilisateurs de TikTok…) L’application la plus populaire et la plus simple à utiliser semble être PicsArt. Voici ce que vous devez faire.

1) Choisissez deux images : une photo de vous-même et une image d’un logo de la marque de bière que vous avez choisie.

2) Une fois que vous avez sélectionné vos images, utilisez le bouton « Restaurer » en bas de l’écran pour mélanger les images entre elles. Assurez-vous que le logo est derrière l’image principale.

3) Vous pouvez maintenant ajouter des images de la marque de bière de votre choix. Sélectionnez « Autocollants » puis « Ajouter à la photo ». Si ce n’est pas le cas, vous devrez télécharger l’image sur Internet.

4) Modifiez votre image à l’aide de l’outil de filtrage en bas de l’écran.

5) Cliquez sur « Enregistrer » et votre affiche de bière devrait être sur votre pellicule.

Comme vous pouvez l’imaginer, les gens vivent pour la tendance et offrent même leurs images à leurs proches.

LIRE LA SUITE: Comment obtenir le filtre Disney Pixar sur TikTok

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂