Netflix démystifie l’émission de téléréalité du jeu Squid "Horreur" réclamations pour blessures ; "Les allégations de blessures graves sont fausses." (édité)

Selon Netflix, des rapports de candidats dans la « vraie vie » du streamer Jeu de calmar L’émission de télé-réalité a été « étirée » sur le plateau avec des blessures graves qui ont été largement exagérées. Des histoires de médecins appelés d’urgence aux studios Cardington TV basés au Royaume-Uni à Bedford ont commencé à faire surface dans les médias mercredi matin, avec des rapports suggérant que l’ensemble était devenu une «zone de guerre» de joueurs blessés alors qu’ils tentaient de gagner eux-mêmes le plus gros prix en Histoire télévisée de 3,7 millions de livres sterling (un peu plus de 4,5 millions de dollars).





Selon des informations parues dans The Sun, les joueurs auraient « crié pour les médecins » alors que les températures chutaient à -3 ° C pendant le tournage de l’émission, qui a été filmée dans un relatif secret par Netflix cette semaine. Au total, 456 joueurs du monde entier se sont rendus sur le plateau d’une base aérienne au Royaume-Uni pour participer à la recréation des jeux de l’émission brutale, notamment Red Light, Green Light. Selon le rapport, une personne qui a participé à l’émission a déclaré :

« C’était comme une zone de guerre. Les gens étaient transportés par des médecins mais nous ne pouvions rien dire. Si vous parlez, vous êtes éliminé. Certaines personnes ne pouvaient pas bouger leurs pieds parce qu’il faisait trop froid.

Un autre aurait ajouté :

« Vous pouviez entendre quelqu’un crier « médecin » et l’équipage se précipitait. Nous avons fini par rester debout pendant 30 minutes entre les prises. Certains rampaient à la fin. Au moins un a été effectué sur une civière.





Netflix a rapidement démystifié les histoires selon lesquelles il y aurait une «zone de guerre» sur le Jeu de calmar Afficher l’ensemble

Malgré les rapports sensationnalisant le nombre de personnes « blessées » sur le plateau de la nouvelle émission de téléréalité, un porte-parole de Netflix a remis les pendules à l’heure peu après la parution des histoires. Dans une déclaration partagée par La variétéils ont dit:

« Nous nous soucions profondément de la santé et de la sécurité de nos acteurs et de notre équipe, et nous avons investi dans les procédures de sécurité appropriées. Même s’il faisait très froid sur le plateau et que les participants y étaient préparés, toute allégation de blessure grave est fausse. »

Le grand nombre de « concurrents » impliqués dans Netflix Jeu de calamar : le défi rendrait difficile la reprogrammation du tournage autour de la vague de froid inattendue qui a récemment frappé le Royaume-Uni. Selon d’autres rapports, les participants ont reçu des thermiques et des gants à porter entre les prises, et un total de moins de 5 personnes auraient finalement quitté le spectacle en raison de « maladies mineures ».

Jeu de calmar est toujours le plus grand succès de Netflix, et l’émission de téléréalité basée sur le concept a été initialement annoncée en juin 2022. Avec une deuxième saison de la série coréenne en préparation, il n’est pas surprenant que Netflix veuille vraiment profiter du succès phénoménal de la franchise, et offrir un prix de plusieurs millions de dollars allait toujours aider à attirer les gens de loin dans le jeu. Bien que l’émission de téléréalité ne soit évidemment pas aussi brutale que la série télévisée elle-même, et que les 456 joueurs devraient repartir en vie à la fin du tournage, il semble qu’il y ait eu quelques épreuves à surmonter pour rester dans le jeu. .