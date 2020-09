Spotify lancerait une fonction de karaoké

Tecboss Microphone Karaoke Sans Fil, Haut-parleur Karaoké bluetooth avec Lumière de Danse à DEL, Accueil KTV Party Musique Enregistrement et Chanter, Compatible avec Android/IOS/PC/Smartphone

Magnifique microphone de karaoké: Le microphone de karaoké Tecboss vous permettra de profiter du karaoké n'importe où et à tout moment. Il est connecté via Bluetooth / connexion par câble / microSD. Il peut également être utilisé comme haut-parleur, lecteur ou enregistreur. Éclairages à LED colorés: Notre microphone sans fil est doté de 2 panneaux à DEL éclatants et les couleurs vives débordantes vous permettent de vous sentir au centre du club disco. Notez que vous pouvez appuyer longuement sur l'indicateur de gauche pour éteindre les voyants. Microphone à poignée simple pour enfants: Les boutons de taille situés à l'avant du micro permettent de régler la musique, l'écho et le volume. Vous pouvez facilement basculer entre les chansons. Le manche du micro est très confortable. La chose la plus importante à retenir est de ne pas le tenir trop près du micro. Sinon, l'interférence pourrait apparaître. Son plus fort et puissant: Le volume et la qualité des sons sont améliorés de 30% avec le haut-parleur de mise à jour 8W, ce qui vous procure un choc plus fort et un sens plus intense, ce qui vous donne l'impression de chanter au centre de la scène. Une excellente idée cadeau pour la famille: Ce microphone Bluetooth en fait un excellent choix pour écouter vos chansons préférées à l'extérieur, dans un parc ou dans votre jardin. Et c'est le meilleur pour ceux qui aiment organiser régulièrement des réunions à domicile ou un karaoké en famille. [Garantie 1 an] Tout problème technique, n'hésitez pas à nous contacter.