Seuls les imbéciles et les chevaux Star Patrick Murray dit que la culture éveillée ruinerait le redémarrage

Seulement des imbéciles et des chevaux La star Patrick Murray a révélé qu’il aimerait que la comédie très appréciée soit redémarrée – mais il craint que la culture «réveillée» ne la ruine.

Murray a joué Mickey Pearce dans la sitcom, qui a été diffusée pour la première fois en 1981 et a duré sept séries, ainsi que de nombreuses émissions spéciales de Noël.

Le dernier d’entre eux a été diffusé il y a près de 20 ans, et Murray pense que l’humour qui a rendu la série si populaire peut maintenant être considéré comme offensant.

« Si Fous et chevaux est en panne, nous avons des ennuis.

« Mais je serais certainement partant si tout le monde était à bord et que nous avions le droit d’être drôles. Tant qu’ils me payaient d’avance! »

« C’est drôle, amusant et une identité pour la plupart des gens qui le regardent, qui sont de la classe ouvrière et viennent d’où je viens, et s’identifient aux idiots que sont les Trotters.