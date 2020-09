Offres fibre et mobile pour la rentrée 2020, les plus agressives de ces derniers temps

La campagne de retour à l’école 2020, bien qu’atypique, rassemble les offres fibre et mobile plus agressives présentés par les opérateurs de télécommunications au cours des dernières années. Cette année, il a même des promotions encore plus alléchantes que celles présentées lors des campagnes précédentes, lorsque le football était au centre des préoccupations.

L’une des caractéristiques les plus représentatives des offres de rentrée scolaire est qu’elles sont généralement disponibles à la fois pour les nouveaux clients et les clients existants de l’opérateur, nous allons donc comparer les prix définitifs des offres accessibles à tous, en plus de collecter les remises qui s’appliquent exclusivement pour attirer de nouveaux clients.

Fibre pour les étudiants, moins chère chez finetwork

Les connexions Internet pour les étudiants ont été les premières promotions annoncées par les opérateurs, et que contrairement à leurs offres pour le reste de l’année, elles absence de séjour obligatoire ou ils permettent la désactivation du service sans frais pendant l’été.

Parmi ces types de promotions, Orange a la moins chère pour 30,95 euros par mois et inclut la ligne fixe, mais c’est aussi celle qui offre la vitesse de fibre la plus faible (à 100 Mbps) et un prix qui devient plus cher après l’année. Vodafone, est plus équilibré, car 32 euros, le débit s’élève à 600 Mbps, le prix est définitif et votre ligne fixe comprend les appels illimités vers les mobiles. Dans le cas du groupe Euskaltel, son internet pour les étudiants commence à 35 euros.

Ces promotions pour étudiants partagent la scène avec les tarifs fibre uniquement les moins chers du marché, là où elle se démarque finetwork pour avoir trois débits de fibre disponibles, tous inférieurs à 30 euros, sans ligne fixe incluse, et avec la possibilité d’éviter la permanence en échange d’un coût d’enregistrement de 96,80 euros.

Parmi les moins chers ou avec moins de permanence, ils se démarquent également République mobile avec couverture directe d’Orange, à partir de 25 euros avec un séjour de trois mois, ou la vôtre Movistar, qui offre 300 Mbps symétriques pour 38 euros sans permanence. Les principaux tarifs de fibre uniquement sont les suivants:

Fibre + mobile, les marques blanches au pouvoir

Avec la majorité des offres fibre seule autour de 30 euros par mois, les opérateurs poussent également à contracter une ligne mobile, offrant une combinaison fibre et mobile à partir de 29 euros en République mobile avec 6 Go sur le mobile, bien qu’il y ait plusieurs propositions alléchantes telles que les 20 Go cumulés de Lowi sans forfait pour 35 euros qu’il est possible de contracter jusqu’au 30 septembre et en profiter pour toujours, ou les 20 Go cumulés de Amena avec fixe pour 36 euros pour toujours si vous louez également en septembre.

Avec une vitesse de fibre plus élevée, Pepephone, O2 ou Vodafone vous proposent plusieurs alternatives pour moins de 50 euros comme vous pouvez le voir dans la comparaison:

Avec deux lignes mobiles et fibre, Jazztel, MásMóvil, Digi, Finetwork, Amena et República ont le Forfaits famille moins chers autour de 40 euros comme on peut le voir dans la comparaison complète.

Parmi les opérateurs avec des promotions exclusives pour les nouveaux clients, MásMóvil comprend une troisième ligne mobile avec 3 Go gratuits pendant un an, tandis que SUOP et Llamaya offrent des réductions pendant les six premiers mois.

Fibre + mobile + télévision, jusqu’à 15 euros de moins qu’il y a un an

En ce qui concerne les forfaits qui incluent la télévision, en plus de la fibre et du mobile, nous constatons à nouveau que les principales offres d’Orange et de Vodafone sont disponibles pour toutes les parties intéressées qui décident passez à l’un des tarifs promotionnels.

Vodafone a choisi son tarif illimité One Maxi comme axe de sa promotion, et en plus des données illimitées à 10 Mbps et fibre à 100 Mbps par 64,99 euros, la première année Il comprend également sans frais supplémentaires une deuxième ligne mobile Maxi illimitée, le pack télévision Serielovers avec décodeur, l’abonnement à HBO et Amazon Prime, et le service Super WiFi. Un cadeau d’une valeur de 41,50 euros par mois dont vous pouvez désactiver les extras une fois les 12 mois gratuits terminés afin d’ajuster les frais si vous vous en passez.

Dans le cas de Orange, est le tarif Love Total choisi pour promouvoir, afin que ceux qui le louent en septembre, puissent accéder au combiné avec une réduction de 20 euros par mois jusqu’en mai 2021 sous prétexte de donner tout le football. De cette façon, Love Total avec 30 Go coûtera 69,95 euros pour neuf mois, alors qu’avec des données illimitées et deux lignes mobiles, les frais seront de 84,95 euros.

En ce qui concerne Movistar, l’autre opérateur qui propose tout le football, il n’y aura pas de promotion pour les clients actuels, de sorte que la comparaison pour ceux qui s’intéressent au football, en plus de la différence de prix, se trouve dans des contenus tels que Netflix en HD et Amazon Prime, qui sont inclus dans Orange.

Avec ces prix promotionnels, le le coût mensuel est entre 10 et 15 euros moins cher que les packages proposés l’an dernier par Vodafone et Orange. Les prix définitifs pour les clients actuels et nouveaux, les conditions des tarifs, les chaînes de télévision incluses dans chaque forfait et les extras disponibles, sont résumés ci-dessous:

En plus des prix indiqués dans la comparaison, le nLes nouveaux clients de ces opérateurs peuvent bénéficier d’une remise supplémentaire qui sera:

Tarif mobile uniquement, en promotion pour les nouveaux clients

Les promotions sur les tarifs mobiles uniquement avec données illimitées qui ont été présentées pendant l’été sont également maintenues, et Movistar, Vodafone et Orange proposent leurs illimité plus complet à un prix d’environ 25 euros pendant les six premiers mois. Sans permanence chez Orange et Movistar, mais avec un engagement de 12 mois chez Vodafone.

Dans Yoigo Nous trouvons également une promotion spéciale de rentrée scolaire pour les nouveaux clients avec l’un des tarifs du contrat mobile, qui applique une réduction de 20% la première année sur les tarifs de 3, 15 et 40 Go, tandis que l’illimité aura un coût de 32 euros pendant les trois premiers mois.

En outre, PlusMobile offre également un réduction de 5 euros par mois la première année dans ses tarifs de 10 et 19 Go, qui coûtent respectivement 10,90 et 14,90 euros, tandis que Lowi Il fait également la promotion de son tarif cumulé de 20 Go, pour 14,95 euros pour la ligne principale, ou 9,95 euros pour une ligne supplémentaire.