Spider-Man: No Way Home VFX Team discute du Lizard Punch de la bande-annonce

Spider-Man: No Way Home a tenté de tromper les fans en omettant ses stars de retour de la bande-annonce, mais une scène a clairement montré qu’il manquait quelque chose.

Lorsque Marvel Studios et Sony ont publié la première bande-annonce complète de Spider-Man : Pas de retour à la maison, les fans ont immédiatement séparé chaque image de la séquence pour trouver où la bande-annonce avait été manipulée afin de les tromper en leur faisant croire que Tom Holland était le seul Spider-Man du film. Cela a conduit à plusieurs moments signalés comme étant trafiqués, y compris un clin d’œil et vous manquez le clip qui est apparu dans la bande-annonce internationale, montrant le lézard de Rhys Ifans frappé par un assaillant invisible pendant la scène de combat culminante. L’équipe des effets visuels a maintenant commenté l’erreur de bande-annonce qui a presque immédiatement confirmé la présence de plus d’un Spider-Man dans le film.

Au cours de la dernière décennie, les fans en sont venus à ne rien croire de ce qu’ils voient dans les bandes-annonces des prochains films MCU, car dans le but de garder leurs plus grands secrets intacts, Marvel Studios est connu pour inclure des prises alternatives de certaines scènes, ajouter des scènes spécialement tourné pour mal diriger, ou supprimer certains aspects d’une scène pour s’assurer que certaines surprises ne se révèlent pas jusqu’à ce que le film arrive dans les salles. Quand le Spider-Man : Pas de retour à la maison bande-annonce est arrivée, il semblait que les tentatives de Marvel et Sony pour embobiner les fans n’étaient pas aussi parfaites qu’elles auraient pu l’être et le superviseur des effets visuels Chris Waegner a mentionné l’erreur d’édition en parlant sur le magazine en ligne VFX Before and Afters.

« En tant que cinéastes, on nous demande souvent de fournir des WIP et d’autres supports divers aux équipes marketing. Nous leur donnons à peu près ce qu’ils demandent, mais nous ne voyons pas l’assemblage final tant qu’il n’est pas sorti grand public. Je sais qu’Internet est devenu fou et il y a eu beaucoup de rumeurs à ce sujet.

Sur la base des commentaires de Waegner, il semble probable qu’au lieu qu’Andrew Garfield et Tobey Maguire soient supprimés des images de la bande-annonce, les plans utilisés étaient simplement des impressions datant d’avant l’ajout de la paire à la scène. Quoi qu’il en soit, cela ne suffisait pas à tromper les fans de Marvel aux yeux d’aigle, et ce n’était pas la seule indication que d’anciennes stars de la franchise reviendraient dans le film.

Des mois avant l’arrivée d’une bande-annonce, des images fixes très authentiques d’Andrew Garfield et Tobey Maguire en costume sur ce qui ressemblait à un échafaudage à écran bleu sont apparues sur Internet, et alors que beaucoup ont essayé de qualifier les images de fausses, il y en avait beaucoup de personnes qui ont pris cela comme le premier signe que quelque chose sans précédent était sur le point de se produire la dernière sortie du MCU pour sa merveille palmée. De plus, lorsque la bande-annonce est arrivée, un autre clip de la scène de combat climatique semblait présenter un bras flottant, qui se révélerait être Andrew Garfield, qui avait été numériquement supprimé du plan de MJ tombant de l’échafaudage.

