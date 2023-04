L’internat, les sommets : qui est qui dans la saison 3 de la série Prime Video

Première vidéo

La troisième saison de L’internat, les sommetsrevient avec des personnes familières et de nouveaux visages.

© Prime VidéoLa troisième saison d’El internado, las cumbres sera la dernière

La troisième saison de L’internat, les sommets promet de revenir avec plus de drame et de suspense qu’avant et nous vous disons qui est qui dans le troisième volet de la série Prime Video.

Synopsis officiel de la saison 3 de L’internat, les sommets: »Trois mois après les terribles événements qui ont mis fin à la vie de Paz, Amaia est sûre que les mystères de l’internat ne sont pas résolus. Désireuse d’aller jusqu’au bout, elle implique Zoé, une nouvelle étudiante d’une résidence où l’on ne sait plus quoi faire d’elle. Le groupe se retrouve bientôt impliqué dans d’horribles disparitions et crimes dans les murs du monastère. Une course à la vie ou à la mort qui deviendra un véritable test de leur amitié« .

+ Casting de la saison 3 d’El internado, las cumbres

Ce sera la dernière saison d’El Internado, les sommetsla série espagnole d’horreur et de mystère sur Prime Video, qui sera présenté en première le 7 avril 2023 et le casting sera rejoint par Lydia Pavón (l’âge de la colère)Mia Lardner (charon)Nagore Aranburu (Loreak) et Zigor Bilbao (vie de père) et nous vous disons qui est qui.

Asia Ortega : Amaïa

Albert Salazar : Paul

Carlos Alcaïde : Manu

Daniela Rubio : Adèle

Claudia Riera : Inès

Mina el Hammani : Elvire

Natalia Dicenta : Mara

Joël Bosqued : Léon

Lucas Velasco : Mario

Aitor Beltran : Fran

Kandido Uranga : Arturo

Irène Annule : Patricia Brun

Nicolas Cazale : Marcel

Annick Weerts : Nicole

Alberto Berzal : Salvador

Lyadia Pavón : Zoé, la nouvelle étudiante

Mia Lardner : Martina, aura une relation particulière avec Adele (Daniela Rubio)

Nagore Aranburu

zigor bilbabo

La troisième et dernière saison de L’internat, les sommets aura six épisodes, réduisant le total de huit qui a caractérisé à la fois les première et deuxième saisons. La série est une création d’Asier Andueza et Laura Belloso.

