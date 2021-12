L’émission télévisée MayFair Witches d’Anne Rice obtient une commande de série complète chez AMC

Après avoir acquis les droits des romans Vampire Chronicles et Mayfair Witches d’Anne Rice plus tôt cette année, AMC va maintenant de l’avant avec les deux séries.

Plus tôt cette année, il a été annoncé qu’AMC avait acquis les droits du catalogue d’œuvres d’Anne Rice, notamment Les Chroniques des vampires et la trilogie La vie des sorcières de Mayfair, et il semble maintenant que les deux propriétés ont reçu des commandes en série avec AMC. Les sorcières de Mayfair d’Anne Rice sera la deuxième série produite dans le nouveau contrat d’AMC pour l’univers qu’ils créent sur le dos des auteurs de nombreux romans d’horreur gothiques, et suivra la série Interview with the Vampire fin 2022.

Les fans des romans d’Anne Rice ont fait un tour en montagnes russes en ce qui concerne la rare adaptation de son travail à l’écran. les années 1994 Entretien avec le vampire a été un énorme succès, mettant en vedette un casting comprenant Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas et une Kirsten Dunst, âgée de dix ans, qui a été nominée pour un Golden Globe Award d’actrice de soutien. Alors que les critiques du film étaient mitigées, le prochain film de l’œuvre de Rice était Reine des damnés en 2002 et a été considéré comme un échec commercial, ne récupérant que 30 millions de dollars de son budget de 35 millions de dollars sur les ventes de billets nationaux et a été rejeté par Rice, qui a déclaré que le film avait « mutilé » son roman.

Depuis lors, il y a eu un certain nombre de plans pour des séries télévisées basées sur l’univers d’Anne Rice. La fête de la Toussaint diffusé sur Showtime en 2001 comme une mini-série mettant en vedette James Earl Jones et Gloria Reuben, et à l’époque NBC a montré un intérêt à produire un Les sorcières de Mayfair série mais le projet n’a jamais démarré. Universal a récupéré les droits de Les Chroniques des vampires en 2014, mais n’a pas avancé et les droits sont revenus à Rice en 2016, et depuis lors, des options ont été prises sur les œuvres par Hulu et Paramount, mais aucune n’a abouti, permettant à AMC de prendre les rênes du travail de Rice.

La déclaration complète sur le projet se lit comme suit :

« Esta Spalding (Masters of Sex, Devenir un dieu en Floride centrale) et Michelle Ashford (Maîtres du sexe, Le Pacifique, John Adams) sont à la fois producteurs exécutifs et scénaristes de la série. Spalding, qui a un accord global avec AMC Studios, servira de showrunner. La série se concentrera sur une jeune neurochirurgienne intuitive qui découvre qu’elle est l’héritière improbable d’une famille de sorcières. Alors qu’elle se débat avec ses nouveaux pouvoirs, elle doit faire face à une sinistre présence qui hante sa famille depuis des générations. »

AMC Networks a acquis l’année dernière les droits d’une vaste collection d’œuvres emblématiques de Rice, comprenant 18 titres, dont Les Chroniques des vampires et La vie des sorcières de Mayfair séries, qui ont ravi les fans du monde entier. Producteur de cinéma et de télévision acclamé et primé, Mark Johnson (Breaking Bad, mieux vaut appeler Saul, arrêter et attraper le feu, rectifier), qui a également un accord global avec AMC Studios, supervise le développement de la collection complète d’Anne Rice dans un univers de streaming et de télévision, avec Anne Rice et son fils Christopher Rice en tant que producteurs exécutifs de toutes les séries et films. Ensemble, Les Chroniques des vampires et La vie des sorcières de Mayfair la série s’est vendue à plus de 150 millions d’exemplaires dans le monde.

Le président de Entertainment and AMC Studios for AMC Networks, Dan McDermott, a déclaré : « 2022 sera l’année la plus importante pour la programmation originale dans l’histoire de notre entreprise, et nous sommes littéralement ravis qu’elle inclue désormais les deux premières séries dans un Anne L’univers de Rice construit autour d’histoires et de personnages qui ont captivé des millions de fans à travers le monde. Nous sommes également extrêmement chanceux d’avoir des conteurs aussi talentueux qu’Esta et Michelle pour guider cette adaptation, qui suivra la première saison de Entretien d’Anne Rice avec le vampire à la fin de l’année prochaine.

L’acquisition d’AMC comprend l’intégralité Chroniques de vampires série, le La vie des sorcières de Mayfair séries et trois romans croisés, pour un total de 18 romans à utiliser dans leurs séries prévues, à condition que les saisons initiales puissent attirer le public dans le monde sombre et séduisant des suceurs de sang et des lanceurs de sorts de Rice. Attendez-vous à en voir plus à mesure que la production se poursuit. Cette histoire nous vient de Bloody Disgusting.





