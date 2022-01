Bad Bunny a annoncé une tournée en Amérique latine : ce sont les dates des concerts

MUSIQUE

L’artiste parcourra l’Amérique latine avec son World’s Hottest Tour qui visitera plus de 10 villes.

©Getty Imagesmauvais lapin

mauvais lapin Il est l’un des chanteurs les plus remarquables que compte actuellement l’industrie de la musique urbaine. Maintenant, l’artiste a annoncé sa tournée La tournée la plus chaude du monde qui visitera plus de 10 villes de Amérique latine et que ce sera la première fois qu’il fera une tournée de stade.

Par le biais d’une déclaration officielle, la société a annoncé : « Cette annonce est la représentation claire de la croissance évolutive que Bad Bunny a eu en tant que superstar mondiale. Juste après avoir annoncé sa tournée « El Último Tour Del Mundo 2022 » à la mi-2021 – qui débutera début février de cette année et visitera 35 arènes à travers l’Amérique du Nord – l’artiste a battu le record Ticketmaster pour la plupart des ventes de billets pour une tournée lors de son premier jour de vente depuis 2018.

Quand commence la tournée de Bad Bunny en Amérique latine ?

La tournée commence le 5 août à Orlando, en Floride (aux États-Unis). La première section, le chanteur sera dans 15 villes du pays du nord, en passant par des points tels que Miami, Chicago, Washington, New York et Las Vegas.

Puis, le 21 octobre, il entamera sa tournée de Amérique latinelorsque vous débarquez à Santo Domingo, République Dominicaine). Alors il marchera Santiago le 21 octobre, Buenos Aires le 4 novembre, Asunción le 11 novembre, Lima le 13 novembre, Quito le 16, Medellin le 18. Au Panama il jouera le 22 novembre, San José le 24, San Salvador le 26 et le 29e à San Pedro Sula. En décembre, il sera en tournée au Guatemala (le 1er du mois), à Monterrey (le 3) et à Mexico le 9..

Date en Amérique latine

Paraguay :

Les billets pour « Bad Bunny »: Word’s Hottest Tour » au Paraguay seront disponibles à la vente au grand public à partir du vendredi 28 janvier à partir de 12h00 dans les points de vente Ticketea et sur le site www.ticketea .com.py

Il y aura une vente exclusive pour les membres FULL avec une réduction de 15% le jeudi 27 janvier de 12h00 à 20h00 Pour entrer sur le site, vous devez vous inscrire sur la page www.full.com.py

Pérou

mauvais lapin jouera au Pérou le 13 novembre au stade national de Lima. Les billets peuvent être achetés via téléticket à partir du 28 janvier à 12h (heure du Pérou) en prévente exclusive pour les clients interbancaires. Le grand public pourra acheter un billet à partir du 30 janvier.

La Colombie

Bad Bunny sera à Medellín le 18 novembre. Les prix, qui seront réduits jusqu’au 5 février et peuvent être achetés via tubeleta.com

Mexique

Pour le Mexique, le chanteur mauvais lapin se produiront en décembre, voici les dates de leurs concerts :

3 décembre – Stade BBVA, Monterrey

9 décembre – Stade Azteca, Mexico

Pour l’achat de billets, même le système Ocesa et Ticketmaster n’ont pas signalé la vente de billets pour Bad Bunny.

