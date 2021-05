Facebook et Instagram menacent de devenir payés – voici pourquoi

Le nouveau paramètres de confidentialité introduits par Apple sur ses iPhones et iPads, ils auront un impact non négligeable pour toutes les sociétés web actives dans la vente de publicités destinées à des utilisateurs spécifiques. Le groupe Facebook fait partie des réalités les plus touchées par le changement imposé par la maison Cupertino, et pour y répondre est entré dans Facebook et Instagram deux écrans demander aux utilisateurs de manière pas trop voilée de ne pas activer les nouveaux outils de protection. Les boîtes de dialogue associées apparaissent à tous les utilisateurs du réseau social avec iOS 14.5 ou iPadOS 14.5, et entre autres, ils menacent subtilement que les deux applications ils pourraient ne plus être conservés gratuitement à l’avenir. La réalité, cependant, est que ces avertissements peuvent être ignorés en toute sécurité.

Une entreprise de 30 milliards

Les barrières de sécurité conçues par Apple et activées avec la dernière mise à jour de l’iPhone et de l’iPad empêchent les développeurs de suivre le comportement des utilisateurs d’un site à un autre ou d’une application à une autre: la recherche d’un maillot de bain sur le Web ne garantira pas que les publicités apparaissent sur Instagram, etc. Ces outils de tracking permettent aux entreprises de vendre des espaces publicitaires qui se retrouvent sur les smartphones d’utilisateurs déjà potentiellement intéressés par leurs produits, et sont des outils précieux: rien qu’en 2020 la vente de millions de ces publicités de précision chirurgicale valait un peu moins de 30 milliards de dollars au géant de Menlo Park.

La signification de l’écran

Il n’est pas surprenant que la société de Mark Zuckerberg veuille défendre à tout prix la perspective de continuer à gagner encore plus de milliards à une vitesse démesurée (au cours des 3 derniers mois, le groupe a déjà perdu 10 milliards supplémentaires, soit le double de ce qu’il a gagné sur la même période. ‘L’année dernière). Ce qui est intéressant, c’est d’observer le les raisons données aux utilisateurs pour leur demander d’être suivis. En activant les nouvelles fonctionnalités de protection de la confidentialité, Apple donne aux développeurs la capacité d’expliquer aux utilisateurs pourquoi ils utilisent des outils de suivi et pourquoi ils sont importants pour eux; Facebook a répondu avec trois raisons: pour montrer des publicités plus pertinentes; gardez Facebook (ou Instagram) gratuit et aidez les entreprises qui comptent sur les publicités à atteindre les utilisateurs.

Des trois raisons, seule la seconde fait référence aux revenus que les applications tirent de leur activité publicitaire, et cela de manière déformée, craignant la possibilité que Facebook et Instagram soient payés. Mais la réalité est différente: même si les dizaines de millions d’utilisateurs d’iPhone ont désactivé le suivi, Facebook n’aurait certainement pas besoin mettre une barrière économique à l’entrée de ses réseaux sociaux, et cela ne lui serait d’aucune utilité.

