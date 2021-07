Guns n’ Roses Slash fête ses 15 ans de sobriété

Ce week-end (dimanche 4 juillet), le guitariste acclamé des Guns n’ Roses, Slash, a reçu sur Instagram un message très spécial de sa compagne Meegan Hodges, qui accompagne cette publication d’une photographie de lui, célébrant les 15 ans de sobriété dans le la vie de l’emblématique musicien de hard-rock.

« Bébé, félicitations pour tes 15 ans de sobriété. Un toxicomane qui parvient à se rétablir est capable de tout accomplir (mots sages prononcés par quelqu’un). Je suis très fier chaque jour, mais aujourd’hui, je suis très fier de vous », a écrit Hodges à Slash. « Je t’aime à la folie. »

La publication émotionnelle de Hodges est accompagnée d’une photographie dans laquelle Slash apparaît avec l’un de ses meilleurs amis, l’auteur-compositeur-interprète et compositeur Jimmy Webb, décédé en 2020 après avoir perdu la bataille contre le cancer.

Slash avait déjà reçu un diagnostic de cardiomyopathie due à l’abus d’alcool. Par ailleurs, le musicien avait déjà indiqué qu’il luttait contre l’alcool et une addiction à l’héroïne. « Je ne viens pas d’un milieu alcoolique, mais mon père était un buveur et les membres de ma famille boivent. Et je suis né en Angleterre, ce qui fait partie de la culture des bars », a déclaré le musicien lors d’une conférence avec Classic Rock.

Depuis qu’il a commencé son combat contre l’alcoolisme, Slash a déclaré dans cette interview qu’il savait que, s’il envisageait de boire de manière causale, il pourrait laisser la porte ouverte à une rechute dans son problème, il préfère donc s’abstenir complètement de l’alcool.

En 2007, Slash a publié une autobiographie dans laquelle il parlait ouvertement de son processus de rétablissement, assurant qu’au cours du programme épuisant de 30 jours, il était capable d’en apprendre plus sur lui-même qu’il n’en avait réalisé depuis lors, il est donc resté ferme dans son engagement. .. être sobre.