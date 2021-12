La vidéo de Hocus Pocus 2 montre Sarah Jessica Parker chevauchant un Swiffer

Le retour des sœurs Sanderson est probablement l’un des événements Disney+ les plus attendus prévu pour Halloween 2022, avec Hocus Pocus 2 ramener les sorcières à la recherche de la jeunesse éternelle pour des manigances plus effrayantes dans la suite du film original de 1993. Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy sont toutes revenues pour reprendre leurs rôles dans la suite tardive, et une nouvelle vidéo de tournage a révélé que Sarah Sanderson de Parker volait sur un Swiffer au lieu d’un manche à balai. Ce n’est pas la première fuite de Hocus Pocus 2, avec des séquences vidéo le mois dernier partagées sur les réseaux sociaux montrant les trois acteurs principaux en costume sur le plateau sur mesure à Rhode Island.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

D’après les détails publiés jusqu’à présent, l’intrigue de Hocus Pocus 2 reste très proche de celui du premier film avec les Sanderson ressuscités à nouveau 29 ans après l’histoire de l’original, avec trois lycéens tentant d’empêcher les sorcières d’apporter leur magie noire au monde. Nous comme les Sanderson de retour, le film voit également le favori des fans Doug Jones de retour dans le rôle de Billy Butcherson, l’ex-petit ami de Winifred Sanderson qui est revenu dans le premier film en tant que zombie et fera de même cette fois-ci.

Le dernier clip de l’ensemble a été partagé sur le compte Instagram Hocus Pocus Guide, qui contient un certain nombre d’autres images et vidéos qui ont été collectées lors du récent tournage, et montre Midler et Parker prenant leur envol, le premier utilisant le manche à balai classique de Winfred tout en Parker utilise un moyen de transport plus moderne dans ce qui est probablement un rappel du premier film lorsque Mary de Kathy Najimy a dû utiliser un aspirateur au lieu de son propre balai. Bien que Mary ne soit pas apparente dans ce clip particulier, il ne fait aucun doute qu’elle sera quelque part.





Hocus Pocus 2 est l’une des nombreuses suites héritées créées par Disney en ce moment dans le cadre de leur recherche de nouveau contenu pour Disney +, et dans cet esprit, le film pourrait éventuellement avoir des contraintes budgétaires, mais que ce soit le cas ou non le film adopte clairement l’utilisation d’effets pratiques plutôt que des CGI excessifs. Bien qu’il y ait eu un énorme changement dans la technologie depuis le dernier vol des Sanderson, il est bon de savoir qu’une grande partie de la suite utilisera le même type d’effets « réels » que ceux vus dans le film original et le rendra immobile. aimé aujourd’hui.

La suite est en tournage depuis quelques mois maintenant, et grâce aux habitants aux yeux d’aigle de Rhode Island, nous avons reçu une énorme quantité de vidéos et de photographies dans les coulisses, des acteurs et de l’équipe aux décors et plus encore. Alors que nous sommes encore à des mois de voir le film final à l’écran à l’automne 2022, il est juste de dire que les fans sont déjà enthousiasmés par le film qui deviendra sûrement tout aussi aimé que l’original.









Aquaman et le synopsis du royaume perdu font allusion à la nouvelle alliance Warner Bros. a mis à jour son synopsis pour le film qui arrivera dans les salles l’année prochaine, et il semble qu’il y ait des moments inconfortables à venir.

Lire la suite





A propos de l’auteur