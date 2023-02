Quels invités Rihanna pourrait-elle avoir au spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2023 ?

Nous sommes pratiquement à des heures de Rihanna se produisant à la mi-temps du Super Bowl 2023 (dimanche 12 février) et nous avons entrepris la tâche d’analyser quels artistes pourraient être parmi les invités de la chanteuse de la Barbade pour se produire avec elle.

La carrière musicale de Rihanna a commencé en 2003 et pendant près de 20 ans, elle a collaboré avec des dizaines de célébrités, telles que Calvin Harris, Paul Mccartney, Shakira, Britney Spears, Marron 5, Nicki Minaj, Kanye West et Jay Zdonc tout le monde attend au moins une de ces étoiles.

+ Drake sera-t-il au Super Bowl avec Rihanna ?

Nous ne pouvons rien garantir, mais nous ne pouvons pas nier que cela pourrait sembler être le pari le plus sûr parmi les invités de Riri, puisque l’interprète a une longue histoire de relations personnelles et professionnelles avec Drake.

Les artistes partagent divers thèmes ensemblecomme trop bon, prends soin de toi, Quel est mon nom? et travailce dernier avec plus de 1 312 millions de vues sur YouTube, cependant, nous ne pouvons pas ignorer cela jusqu’à il y a environ 11 mois, Rihanna a déclaré qu’elle n’était plus amie avec Drakemais quoi ce ne sont pas non plus des ennemisPour ce que La porte est ouverte à une collaboration au Super Bowl.

+ DJ Khaled ou J-Zay pourraient accompagner Rihanna au Super Bowl

Rihanna a des thèmes avec des dizaines de personnalités, telles que DJ Khaledavec pour thème Pensées sauvages, donc cela pourrait être l’un des invités. Cependant, qui nous ne devrions pas exclure est Jay Z Bien Il est le co-fondateur de Roc Nation, la société chargée avec Apple Music d’organiser le spectacle de la mi-tempsen outre, a participé à l’un des plus grands succès de Rihanna : parapluieen plus de parler ce parler.

+ Britney Spears sera-t-elle à la mi-temps du Super Bowl avec Rihanna ?

Il ne fait aucun doute que Rihanna fera parler tout le monde de son émission de mi-temps du Super Bowl pour les années à venir, car c’est son retour tant attendu sur scène quelques mois seulement après avoir accouché et après des années apparemment loin de la musique, cependant, l’ajout de Britney en ferait un moment emblématique.

Aussi compliquée que puisse paraître cette collaboration, nous ne pouvons pas l’exclure, car Britney a récemment sorti une chanson avec Elton John et dans les prix Billboard Music Awards 2011 Rihanna avait déjà invité Britney à présenter ensemble VOUSnous ne pouvons donc pas perdre espoir que l’exploit se reproduira plus d’une décennie plus tard, mais avec une Britney libérée de la tutelle de son père.

Bien que Britney puisse célébrer sa liberté en se produisant avec Rihanna, un rapport de TMZ souligne que Spears est aux prises avec sa santé mentaleil semble donc peu probable que la collaboration se répète sur scène, comme celle de 2011.

