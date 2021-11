Spider-Man : No Way Home gâche la fin du deuxième film avec Tobey Maguire

in

Ce que nous savons Spider-Man : Pas de chemin à la maison grâce aux avancées qui merveille partagé lors de la campagne publicitaire du film : Peter Parker demande au docteur Strange de faire oublier, au moyen d’un sortilège, son identité secrète révélée par le méchant Mysterio lors d’une opportunité passée. Strange accepte cette demande, mais quelque chose ne va pas et un groupe de méchants d’autres réalités arrive au MCU.

De cette manière, Octopus, le Bouffon Vert, Electro, Sandman et le Lézard Ils arrivent pour se venger Homme araignée pour leurs destins tragiques. Bien que dans ce cas, ce ne sera pas la version de l’arachnide qu’ils ont vue dans leurs réalités respectives. Cette décision créative de l’équipe en charge de Pas moyen de rentrer affecte l’arc d’un méchant qui avait parfaitement terminé son histoire dans le passé : Docteur Octopus.

Le retour de la pieuvre !

Au Spiderman 2, poulpe utilise quatre tentacules en acier pour l’aider à contrôler un réacteur « Avec la puissance du soleil » pour générer de grandes quantités d’énergie. Cependant, quelque chose ne va pas et les tentacules prennent le contrôle d’Otto Octavius. Ensuite, le personnage devient un criminel prêt à tout pour terminer l’expérience ratée. Seul Homme araignée peut l’arrêter !

Alfred Molina fourni une performance à retenir et Spiderman 2 C’est, à ce jour, l’un des films de super-héros les mieux notés par le fandom. Dans ce cas, poulpe C’était un grand méchant et les séquences d’action et la relation qui le réunissait avec Peter ont rendu le film vraiment spécial. A la fin du film, les tentacules perdent le contrôle d’Otto qui décide de se sacrifier pour « Ne pas mourir en étant un monstre ». Perfection!

Vaut-il la peine de ramener ce personnage ? Dans les avancées de Pas moyen de rentrer on peut apprécier qu’Otto revienne en méchant. Ses tentacules ont une couleur rouge différente de l’original. Une technologie austère ? Il y a encore des questions sans réponse sur poulpe au Pas moyen de rentrer. Il y a même des courts métrages télévisés qui suggèrent que le personnage rejoindra Homme araignée et ses amis. Un vrai mystère !

