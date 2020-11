Selena Gomez dans le rôle de l’alpiniste lesbienne Silvia Vasquez-Lavado

Selena Gomez a été choisie comme la pionnière de l’alpiniste lesbienne Silvia Vasquez-Lavado. (Neilson Barnard / Getty et Silvia Vasquez-Lavado / Facebook)

Selena Gomez a été choisie pour la pionnière de l’alpiniste lesbienne Silvia Vasquez-Lavado dans un prochain biopic. Pas vraiment.

Silvia Vasquez-Lavado est une exploratrice, alpiniste et militante péruvienne, qui a été la première femme péruvienne à atteindre le sommet du mont Everest et la première lesbienne à terminer les sept sommets.

Elle a également fondé l’organisation à but non lucratif Courageous Girls qui soutient les survivantes d’abus sexuels et de traite.

Le biopic, À l’ombre de la montagne, sera basé sur les prochains mémoires de Vasquez-Lavado du même nom, selon Le Hollywood Reporter.

Cependant, la décision de casting a un peu confus les gens.

Bien que Selena Gomez n’ait jamais défini publiquement sa sexualité, la communauté LGBT + est frustrée qu’un acteur ouvertement queer n’ait pas été choisi pour le rôle emblématique de l’alpiniste lesbienne.

Un utilisateur Twitter a écrit: «Je ne vais pas supposer qu’elle est hétéro, mais je ne pense pas non plus que ce rôle devrait lui revenir quand il y a des actrices ouvertement gay qui ont du mal à trouver du travail parce qu’elles sont ouvertes sur leur sexualité.

de tous les gens à jouer un alpiniste gay qu’ils ont choisi… .. selena gomez? https://t.co/XiL3udFG5C – dee 🦇 (@robertbatinson) 12 novembre 2020

nous allons faire un film sur umm * spins wheel * la première femme péruvienne à gravir le mont everest et euhh * vérifie les notes * elle est aussi la première femme ouvertement gay à terminer les sept sommets (?) avec ……… selena gomez! https://t.co/ZopbOrTydd – appeler tous les barbes (@nesplease) 12 novembre 2020

c’est bien pour elle mais est-ce si difficile de choisir un acteur / actrice gay pour jouer le rôle d’une personne gay? – ✨𝒌𝒂𝒊𝒂✨ (@kaia_xotwod) 12 novembre 2020

Un autre a écrit: « Tant mieux pour elle, mais est-ce trop difficile de choisir un acteur / actrice gay pour jouer le rôle d’une personne gay? »

Vasquez-Lavado est cependant «honoré» que Gomez la joue et a révélé que l’acteur produirait également le film.

Elle a écrit sur Instagram: «Je suis tellement honorée et reconnaissante de partager cette nouvelle passionnante, qui est en préparation depuis 10 mois … Je suis tellement honorée et touchée pour l’audacieuse, talentueuse et brillante Selena Gomez en prenant la vedette rôle et en tant que producteur. »

La productrice oscarisée Donna Gigliotti qui travaillera également sur le film a déclaré Le Hollywood Reporter que l’alpiniste était une «force de la nature» et qu’elle était ravie de travailler avec «Selena pour raconter cette histoire de résilience, de courage, d’aventure et d’humanité».

Le biopic ne sortira pas avant un certain temps car les mémoires de Vasquez-Lavado À l’ombre de la montagne devrait être publié en février 2022.