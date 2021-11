Le producteur de Spider-Man révèle de nouveaux plans de trilogie avec Tom Holland

Amy Pascal dit que Tom Holland reviendra dans une autre trilogie de films Spider-Man après No Way Home le mois prochain.

Tout le monde attend la sortie de Spider-Man : Pas de chemin à la maison le mois prochain, et il y en aura plus d’où cela vient. Avant la sortie de Pas de chemin à la maison, Tom Holland a expliqué comment ces films sont traités comme une trilogie, ce prochain film servant essentiellement de Spider-Man : Fin de partie. Cela ne signifie pas que la course de Holland dans le rôle est terminée, car la productrice Amy Pascal dit maintenant qu’il est prévu qu’il revienne en tant que star d’une autre trilogie cinématographique.

« Ce n’est pas le dernier film que nous allons faire avec Marvel – [this is not] le dernier film de Spider-Man. Nous nous préparons à faire le prochain film de Spider-Man avec Tom Holland et Marvel. Nous pensons à cela comme trois films, et maintenant nous allons passer aux trois suivants. Ce n’est pas le dernier de nos films MCU. »

Cela ne devient pas beaucoup plus clair que cela, bien que Pascal n’offre aucun détail supplémentaire sur cette nouvelle trilogie prévue. En tout cas, c’est une excellente nouvelle pour les fans de l’incarnation hollandaise de Peter Parker qui auraient pu craindre que Pas de chemin à la maison serait son chant du cygne. Il n’y a pas si longtemps, Tom Holland a déclaré que son avenir de Spidey n’était pas clair et a même suggéré que la version Miles Morales de Spider-Man devrait prendre sa place dans le MCU.

Comme Holland l’a dit à GQ, « Peut-être qu’il est temps pour moi de passer à autre chose. Peut-être que ce qui est mieux pour Spider-Man, c’est qu’ils fassent un film de Miles Morales. Je dois également tenir compte de Peter Parker, car il est une partie importante de ma vie…[but] Si je joue à Spider-Man après mes 30 ans, j’ai fait quelque chose de mal. »

Actuellement, Tom Holland a 25 ans, donc s’il a cinq bonnes années pour faire ces films s’il essaie d’éviter de lancer des toiles dans la trentaine. Quant à Miles Morales, ce personnage se mêlera toujours à d’autres Spider-Men sous forme animée, car il reviendra dans la prochaine suite Spider-Man : dans le Spider-Verse 2, dont la sortie est prévue le 7 octobre. Il semble qu’il soit inévitable qu’une action en direct de Miles arrive assez tôt sur grand écran, mais Marvel n’a pas encore fini avec Holland.

Le troisième solo de Holland Homme araignée film, Pas de chemin à la maison, retire une page de Dans le Spider-Verse avec son incorporation de personnages d’univers cinématographiques alternatifs. Les bandes-annonces ont révélé les retours de personnages majeurs comme Doc Ock d’Alfred Molina, Electro de Jamie Foxx, Sandman de Thomas Haden Church et Green Goblin de Willem Dafoe. Tobey Maguire et Andrew Garfield n’ont toujours pas été officiellement révélés dans le cadre du film, mais il semble fort probable qu’ils se présentent à un moment donné pour aider Peter Parker de Tom Holland.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait enfin sortir dans les salles de cinéma le 17 décembre 2021. Compte tenu de l’immense excitation entourant sa sortie, associée à tout le battage médiatique, ainsi qu’à l’anticipation de voir les acteurs de Spider-Man des années passées, le film devrait faire des chiffres énormes au box-office. Cette nouvelle nous vient du fandango.





