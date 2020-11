Premier jour de Diwali – 5 leçons de vie du festival des lumières | Le révérend Christopher L. Smith

Diwali est une célébration religieuse inhabituelle en ce sens qu’il s’agit d’un festival pour les sikhs, les hindous, les jaïns et certains bouddhistes. Chacune de ces religions a sa propre vision du festival et elle le célèbre de diverses manières.

La fête de Diwali est caractérisée comme le festival des lumières. La lumière est d’accueillir et de guider la richesse et la richesse dans leur vie pour le temps nouveau qui viendra.

La lumière fait également partie de la fermeture de vieux livres, y compris des traits tels que la colère, la haine et la jalousie. Alors, que pouvons-nous apprendre de Diwali?

1. Acceptez que la richesse et la richesse peuvent être bonnes.

Il y a des moments où nous disons que ce dont nous avons besoin pour résoudre nos problèmes, c’est plus d’argent. Le plus souvent, nous pensons que la richesse est susceptible de corrompre.

La tradition de Diwali considère la richesse comme une récompense pour le bien qui a été fait. En ce sens, la richesse et la richesse peuvent vous offrir des opportunités de faire le bien et de pouvoir faire plus dans ce monde.

Comment abordez-vous les richesses qui sont entrées dans votre vie?

Si vous êtes dans une relation significative, à quand remonte la dernière fois que vous avez parlé ensemble de ce que vos richesses signifient vraiment pour vous et votre famille?

2. Les lumières extérieures pointent vers les lumières intérieures et aident à les maintenir allumées.

Diwali est un festival très joyeux. Diwali est un moment où des cadeaux sont offerts. Le comble de la célébration est plein de lumière.

Bien que les lumières indiquent différents événements dans le passé, il y a un sentiment plus profond qu’elles invitent ceux qui célèbrent à se souvenir du cœur de la célébration tout au long de l’année.

La plus grande lumière pointée est la lumière intérieure.

Faites-vous attention à votre propre lumière intérieure qui va au-delà de votre nature physique? Comment nourrissez-vous la nature spirituelle de qui vous êtes? Comment encouragez-vous cela dans vos relations avec les autres, en particulier votre partenaire et vos enfants?

Quels rappels mettez-vous dans votre vie pour vous ramener à ce qui est vraiment important? Comment partagez-vous ces rappels avec ceux de votre vie?

3. Croyez que le bien peut triompher du mal.

Il est trop facile de se laisser prendre par ce qui se passe et de perdre espoir. Cependant, l’espoir est vraiment là et vos pratiques spirituelles peuvent vous aider à retrouver l’espoir.

Vous éprouvez peut-être des sentiments de dépression en ce moment, mais votre spiritualité peut vous aider exactement en ce moment si vous vous permettez de croire que les choses peuvent être différentes. Lorsque vous faites cela, vous pouvez ressentir un sentiment de paix plus profond que la simple absence de conflit.

4. Les cadeaux sont un bon moyen d’exprimer votre amour et votre affection.

Offrir des cadeaux est un début important de la nouvelle année que Diwali apporte. En fait, le calendrier hindou comprend une journée pour que les hommes présentent des cadeaux à leurs épouses et un autre jour pour que les frères donnent des cadeaux à leurs sœurs.

Quelles sont les personnes importantes dans votre vie auxquelles vous devez exprimer votre amour et votre affection?

Il y a des moments où le cadeau que vous offrez peut être important, mais il est également utile de donner de nombreux petits cadeaux – les deux sont appréciés dans le contexte de Diwali – les observateurs espèrent être avec la personne qui a reçu le plus gros ou le plus de cadeaux.

Quelles sont les petites choses que vous pourriez donner à votre moitié?

Il est facile dans les relations d’oublier les choses que vous faisiez au début, telles que de petites notes, un extra sucré dans un repas en sac, etc. Celles-ci ont également de la valeur et sont de grandes expressions de votre amour – saisissez cette occasion pour essayer et le raviver.

5. Célébrez les points communs de vos traditions spirituelles et religieuses.

Trouvez des moyens de célébrer ce que vous partagez en commun avec votre moitié. Diwali est partagé en commun par plusieurs religions du monde et certains de ses principes sont partagés par encore plus de religions du monde.

Concentrez-vous sur la façon dont vous pouvez partager votre foi les uns avec les autres. Cela vous permettra d’être connecté à un niveau plus profond.

Au cours de cette célébration, concentrez-vous sur les lumières qui sont dans votre vie. Comment la lumière brille-t-elle dans votre vie? Qu’est-ce que cette lumière indique?

Que pouvez-vous vous engager à faire pour pouvoir grandir par vous-même? Pour grandir dans vos relations? Pour partager avec les autres?

Puissiez-vous être béni avec la richesse et bien utiliser votre richesse avec les autres. Ce faisant, vous pouvez trouver la plénitude et la paix dans votre vie.

Si vous avez besoin d’aide pour trouver la paix et la plénitude dans votre vie et vos relations, Christopher et son équipe sont disponibles pour des sessions via Seeking Shalom à New York et dans l’Indiana. Vous pouvez également explorer ses livres.