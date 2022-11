« Yellowstone »: La leçon la plus précieuse que Cole Hauser a apprise de Kevin Costner

Dans les enregistrements de films ou de séries, en général, les acteurs remplissent leur fonction et ne nouent pas beaucoup de liens les uns avec les autres, mais il y a des occasions où les protagonistes vont au-delà de la fiction et dans la vraie vie deviennent très proches, comme c’est arrivé à Cole Hauser et Kévin Costneracteurs de « pierre jaune”.

Les deux artistes américains ont un lien fort dans la fiction de la production Paramount +, qu’ils ont transférée dans les coulisses, puisqu’ils s’estiment très proches en dehors des plateaux d’enregistrement, au point qu’ils ont appris beaucoup de choses l’un de l’autre tout au long de la dernières années.

Justement, dans une récente interview, Cole Hauser a parlé de la cinquième saison de l’histoire avec Fox News et a été interrogé sur sa relation avec le protagoniste, laissant quelques déclarations qui méritent d’être soulignées.

LA LEÇON LA PLUS VALABLE QUE COLE HAUSER A APPRISE DE KEVIN COSTNER

Comme nous l’avons déjà mentionné, l’acteur qui joue Rip Wheeler a donné une interview, dans laquelle il a fait l’éloge de son partenaire Kevin Costner, car il a appris à le connaître à fond et a pu profiter des choses les plus remarquables qu’il a personnellement et Dans le professionnel .

C’est là qu’il a reconnu qu’il avait beaucoup appris de lui, mais sa personnalité de gentleman de tous les instants se démarque.

« Avant d’être un acteur ou un créateur, c’est une personne. J’ai beaucoup appris de lui au cours des cinq dernières années et c’est un vrai gentleman sur le plateau et en dehors. À mon avis, c’est quelqu’un qu’il faut admirer. Professionnellement, sa créativité et son envie de continuer sont inspirantes. »a déclaré l’artiste de 47 ans.

Kevin Costner est l’un des protagonistes de « Yellowstone » et joue John Dutton III (Photo : Paramount Global Distribution Group)

COMMENT VOIR LA SAISON 5 DE « YELLOWSTONE » ?

La saison 5 de « Yellowstone » est disponible sur la plateforme Paramount+vous avez donc besoin d’un abonnement actif pour accéder à ce contenu et aux autres.

Aux États-Unis, la série a été créée le dimanche 13 novembre 2022, tandis qu’en Amérique latine, la cinquième saison de « Yellowstone » sera disponible à partir du 11 décembre de la même année.

BANDE-ANNONCE POUR « YELLOWSTONE 5 »

Regardez ici l’avant-première officielle de la cinquième saison de la série « Yellowstone ».