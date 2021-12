Spider-Man: les écrivains de No Way Home ont reçu tous les personnages de leur liste de souhaits

Au cours des derniers mois, de nombreux fans ont lancé des théories assez folles sur le résultat de certaines propriétés de Marvel, comme s’attendre à ce que Mephisto apparaisse dans à peu près tout, pensant que Loki allait devenir un Retour vers le futur série de style avec de nombreux personnages anciens apparaissant, et bien d’autres suggestions encore plus folles. Cependant, lorsqu’il s’agit de Spider-Man : maintenant le chemin du retour, l’équipe de rédaction de Chris McKenna et Erik Sommers semble avoir reçu les clés du royaume en ce qui concerne les personnages disponibles pour être utilisés dans le film, et cela montre que les fans n’ont pas été déçus par le film, qui est tout est prêt à devenir le plus grand succès de Marvel depuis Avengers : Fin de partie. Ceci est votre seul avertissement pour MAJOR SPOILERS dans le reste de l’article.

Lorsque la première bande-annonce de Spider-Man : Pas de chemin à la maison abandonné, nous avons eu un premier aperçu du retour d’Alfred Molina dans le monde de Spider-Man en tant que Doc Ock, ce qui n’était pas vraiment un secret étant donné que l’acteur avait ouvertement discuté de son apparition dans le film pendant des mois avant de voir des images. Cependant, les bandes-annonces suivantes sont allées encore plus loin pour révéler le Bouffon vert, Electro, Le lézard et Sandman entrant également dans le MCU à travers les univers Spider-Man de Tobey Maguire et les Spider-Men d’Andrew Garfield, ce qui en fait l’un des plus excitants et des films innovants de Spider-Man sur les écrans.

Bien sûr, ce genre de chose n’aurait pas été possible il y a quelques années à peine, avec Sony et Disney/Marvel Studios marchant apparemment sur une glace mince lorsqu’il s’agissait de leur collaboration sur le Homme araignée Films MCU. Cela a atteint son paroxysme en 2019, lorsqu’il a semblé que les entreprises étaient sur le point de se séparer et de retirer pour toujours le Spider-Man de Tom Holland du MCU. Heureusement, ce scénario désastreux a été évité et Sony et Disney semblent maintenant avoir un lien plus fort en ce qui concerne leur atout commun, ce qui ne peut que signifier de bonnes choses pour les fans de Spider-Man du monde entier, comme cela a été prouvé dans sa dernière aventure. De plus, il semble qu’en ce qui concerne le catalogue de personnages du canon de Spider-Man, les scénaristes aient eu tout ce qu’ils voulaient.





« Nous prenions des réunions à ce sujet et nous nous demandions: » Eh bien, que serait ce film s’il n’était pas dans le MCU? « », a déclaré McKenna à Variety, avec Sommers commentant: « C’était comme à chaque fois que vous avez une limitation imposée Ensuite, cela crée des possibilités et stimule toutes sortes de discussions créatives. Heureusement, ils se sont mis d’accord avant que nous ne soyons trop avancés, et nous avons pu nous associer à l’ancienne équipe. »

Comme nous le savons maintenant, le film livre non seulement des méchants en abondance, mais aussi les anciennes stars de Spider-Man Tobey Maguire et Andrew Garfield, Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock/Daredevil de la défunte série Marvel Television, ainsi qu’une scène avec Venom dans les crédits intermédiaires et les taquineries rapides d’autres personnages tels que Rhino et Kraven le chasseur. Alors que la finale du film se termine avec le retour au statu quo de la plupart des choses, les méchants de «l’autre univers» étant tous renvoyés à leur juste place, avec la mise en garde que leurs fins de film ont maintenant été modifiées et qu’ils ne mourront pas aux mains de leurs Spider-Men respectifs, la question se pose de savoir ce que tout cela signifie pour l’avenir de la franchise.





Il y a beaucoup de choses à retenir du film en ce qui concerne la direction prise par le MCU. L’arrivée de Matt Murdock relie les précédents séparés casse-cou émission télévisée, et on sait maintenant aussi que Vincent D’Onofrio a repris son rôle de Kingpin dans le Oeil de faucon Série télévisée sur Disney +, laissant entendre que d’autres anciennes stars de la série Netflix pourraient apparaître à l’avenir. De plus, nous avons une scène à mi-crédit qui met en place un nouveau Venom dans le MCU, et bien que le multivers soit à nouveau corrigé, nous savons que cela ne va pas durer. Avec Kevin Feige confirmant que Spider-Man est loin d’être terminé dans le MCU, nous ne pouvons qu’attendre et voir où l’histoire du web-slinger le mènera ensuite.





