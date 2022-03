Les 5 films qui ont défini la carrière de Bruce Willis

in

La fille de l’artiste, Rumer Willis, était celle qui était chargée de dire aux fans que son père prenait sa retraite. Willis souffrirait d’aphasie.

© GettyL’acteur a annoncé sa retraite ce matin.

à partir de ce mercredi Hollywood ce ne sera pas pareil. L’industrie vient de perdre l’un des acteurs les plus emblématiques de ces dernières années. Bruce Willis a annoncé sa retraite d’acteur, car il a reçu un diagnostic d’aphasie, une maladie cognitive qui empêche ou entrave les capacités de communication. Celui chargé de le dire était Rumer Willissa fille, par un message de Instagram. L’acteur a travaillé avec des cinéastes de renom, tels que M. Night Shyamalan et Quentin Tarantinoet c’est pourquoi nous avons décidé de vous parler des 5 films qui ont défini sa carrière.

5 – 12 singes

L’une des nombreuses étapes de la science-fiction qui Bruce Willis, qui a été démissionné de la pandémie de coronavirus. Lorsque l’humanité est complètement perdue, les voyages dans le passé semblent être la solution pour éviter la catastrophe. Tout, tant que la personne responsable de la libération du virus mortel qui met fin au monde tel que nous le connaissons peut être arrêtée. vous pouvez le voir pour Apple TV.

Fiction 4-Pulp

Le film qui a réuni Bruce Willis avec Quentin Tarantino dans l’un des grands chefs-d’œuvre du réalisateur. Parmi les différentes histoires qui font partie de cette histoire, l’acteur a dû se mettre dans la peau de Hommassele boxeur qui a trahi marcellus et par lequel tout commence si l’histoire est rangée dans l’ordre chronologique. vous pouvez le voir dans hbo max.

3 – Le protégé

Une des manifestations M. Night Shyamalan c’est un grand cinéaste. Un film sur les super-héros qui se construit sur la structure de ce genre d’histoires et joue à nous faire croire que les super-héros sont réels et marchent parmi nous. Pour couronner le tout, il se connecte à un film de manière complètement inattendue avec Fragmenté15 ans plus tard, dans une trilogie qui se clôt sur Verre. vous pouvez le voir dans Étoile+ainsi que les deux films qui composent cette trilogie.

2 – Sixième sens

L’un des films les plus cités et avec les meilleurs rebondissements narratifs. À ce jour, il n’y a personne qui ne connaisse pas l’expression « Je vois des gens morts ». Dans ce film, Bruce Willis il se met dans la peau d’un thérapeute qui travaille avec un enfant qui n’arrête pas de voir des morts au quotidien. Un des chefs d’oeuvre de l’horreur Shyamalan que pouvez-vous voir dans Étoile+.

1 – Mourir dur

Le film qui a tourné Bruce Willis une star d’action et une star de cinéma. Alors que personne ne lui faisait confiance pour le considérer comme un dur à cuire, le premier volet de la saga de John Mc Lanedans lequel au milieu de Noël, il doit sauver sa femme qui a été piégée au milieu d’une attaque terroriste à Tour Nakatomi Plaza. Vous pouvez le voir dans Étoile+.

