Les patrons surprennent le personnel en train de faire une fête de Noël secrète en flagrant délit de vidéosurveillance

Paul Gallagher, copropriétaire du Definitely Maybe Bar à Bolton, s’est rendu compte qu’il avait été exclu de la fête après s’être connecté aux caméras de chez lui lundi pour vérifier que le service fonctionnait bien lorsqu’il a vu 10 membres du personnel se mettre à genoux. sans lui.

Récupérant rapidement du coup pas si festif à l’ego et voyant le côté drôle, l’homme de 42 ans a rapidement pris quelques clichés du groupe portant des chapeaux de Père Noël et échangeant des cadeaux, avant de les sortir avec légèreté en publiant les photos sur Média social.

Paul a déclaré: « Je vérifie souvent la vidéosurveillance pour garder un œil sur les choses pour la sécurité de tous. Je me suis connecté pour les voir rassemblés avec des chapeaux de Père Noël et des tables décorées et des cadeaux partout et j’ai su ce qui se passait immédiatement. »