Les 2 looks les plus spectaculaires de Lily Collins dans Emily in Paris

Emilie à Paris est de retour et la joie des fans est immense. Après un an sans nouvelles de ce responsable marketing, Netflix a maintenant ajouté la deuxième saison à son catalogue. Dans celui-ci, le personnage joué par Lily Collins Elle fait face à de nouveaux défis professionnels qui l’aident à grandir professionnellement, mais personnellement, elle va de pire en pire.

C’est parce que, comme la fin de la première saison de Emilie à Paris, le protagoniste a couché avec son grand amour Gabriel (Lucas Bravo) qui, à son tour, était le petit ami de son amie, Camille. Et maintenant, dans ce numéro, elle doit faire face à la culpabilité d’avoir couché avec le petit-ami de sa confidente alors qu’elle l’aime vraiment. Sans aucun doute, les nouveaux chapitres sont arrivés pleins d’émotions.

Cependant, au-delà de l’intrigue qui marque la série, il faut dire que Emilie à Paris Il est revenu à briller avec la caractérisation de ses personnages. Depuis la première édition, la série, en plus de montrer la beauté de la capitale française, montre également sa mode excentrique et agréable. À tel point que cette deuxième partie a continué dans la même veine et Collins était celui qui a pris le meilleur look tout au long de la série.

Pendant les dix chapitres de la deuxième partie, l’ensemble du casting, à l’exception de Gabriel, portait une tenue quelque peu extravagante. Bien que, pour Lily Collins la production a gardé les meilleurs costumes, mais de toute façon, il y avait deux des tenues les plus spectaculaires de toute la série. L’un d’eux l’a utilisé lors du deuxième épisode lorsqu’il se rend à Saint-Tropez et profite d’un week-end de vacances avant de reprendre le travail.

L’actrice portait une robe courte représentant la saison chaude avec un imprimé saisissant, mais en même temps délicat et qui porte la signature de Dolce & Gabbana. Ce look a été combiné avec une sorte de piluso qui correspondait à une partie du motif, des chaussures oranges à rayures blanches et un sac qui correspond au style de vêtements qu’elle porte. Cependant, il convient de noter que ce n’était pas la seule tenue plébiscitée par le public.

Dans le deuxième épisode de cette saison, Lily Collins Elle portait également la nouvelle coupe de robe qui est populaire auprès du célèbre. Décolleté en V avec volants, ouvertures et ourlet asymétrique qui porte le nom de coupe midi. De plus, la combinaison de ce look avec un sac dans des tons néon a fait sensation en raison de la beauté de l’ensemble et de l’excellente façon dont il représente la saison estivale.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂