Anne Heche est décédée à 53 ans après la suppression du système de survie

LOS ANGELES – L’actrice Anne Heche a été retirée du système de survie dimanche, a déclaré son porte-parole, mettant fin à sa vie tumultueuse. Elle avait 53 ans.

Elle avait été déclarée en état de mort cérébrale vendredi, une semaine après avoir percuté avec sa voiture une maison à Los Angeles.

Heche, un donneur d’organes, était resté sous assistance respiratoire jusqu’à ce que les receveurs puissent être identifiés. On ne savait pas immédiatement combien de personnes en bénéficieraient.

La famille de Heche avait reconnu jeudi qu’elle ne devait pas survivre à ses blessures lors de l’accident du 5 août.

Heche était dans le coma et répertoriée dans un état « extrême » après l’accident, avait déclaré son représentant. La lésion cérébrale «anoxique» qu’elle a subie survient lorsque le cerveau est coupé de l’oxygène, provoquant la mort cellulaire.

« Nous avons perdu une lumière brillante, une âme gentille et très joyeuse, une mère aimante et une amie fidèle », a déclaré la famille de Heche dans un communiqué vendredi alors qu’elle était toujours sous assistance respiratoire.

« Anne nous manquera beaucoup, mais elle vit à travers ses beaux fils, son travail emblématique et son plaidoyer passionné. Sa bravoure pour toujours se tenir dans sa vérité, répandre son message d’amour et d’acceptation, continuera d’avoir un impact durable.

La voiture de Heche a heurté une maison dans la communauté de Mar Vista à Los Angeles, déclenchant un « feu violent » qui a endommagé la maison, a déclaré Brian Humphrey, porte-parole du service d’incendie de Los Angeles.

La police de Los Angeles a déclaré jeudi qu’une prise de sang a montré que Heche avait de la drogue dans son système et que l’affaire faisait l’objet d’une enquête en tant que « collision de la circulation pour conduite avec facultés affaiblies ». Vendredi soir, après la déclaration selon laquelle elle était en état de mort cérébrale, ce qui l’a rendue légalement décédée en Californie, la police a déclaré qu’il n’y aurait « aucun autre effort d’enquête dans cette affaire ».

Heche a décroché son premier rôle notable dans le feuilleton « Another World » tout juste sortie du lycée, qu’elle a fréquenté dans le New Jersey et à Chicago. Elle a incarné Vicky Hudson et Marley Love au début des années 1990.

Plus tard cette décennie, elle a fait sa marque à Hollywood avec des rôles dans « Donnie Brasco », « Volcano » et « I Know What You Did Last Summer ».

Ses crédits télévisés comprenaient « Chicago PD » et « Men in Trees ».

Heche a également eu une relation amoureuse à la fin des années 1990 avec l’animatrice de talk-show Ellen DeGeneres dans une relation qui, selon Heche, était révolutionnaire pour l’époque en raison de l’attention mondiale qu’ils ont suscitée en tant que célébrités dans une romance homosexuelle.

Leur relation a décollé après leur introduction en 1997 dans un restaurant de la région de Los Angeles par l’acteur Vince Vaughn, sa co-vedette dans « Return to Paradise ».

« Mon histoire est une histoire qui a créé un changement dans le monde, fait avancer l’aiguille pour l’égalité des droits, quand je suis tombée amoureuse d’Ellen DeGeneres », a-t-elle déclaré dans un segment enregistré pour l’émission « Dancing With the Stars ».

Cependant, elle a également déclaré que la relation lui avait coûté cher, affirmant qu’elle avait eu du mal à se faire embaucher pour un rôle par un grand studio pendant près d’une décennie.

Après la fin de leur relation de trois ans en 2000, Heche a été hospitalisée après avoir été retrouvée errante dans une zone rurale du comté de Fresno, en Californie, semblant désorientée et confuse, ont déclaré les autorités.

Elle a décrit ses problèmes de santé mentale dans ses mémoires de 2001, « Call Me Crazy ».

« Je voulais battre tout le monde au poing », a-t-elle déclaré à propos du livre dans une interview cette année-là avec Larry King. « Je sais certainement ce qui a été écrit sur moi dans la presse. Moi, même si je n’ai jamais été diagnostiqué comme étant fou, je suis devenu fou.

Heche allait épouser Coley Laffoon, et le couple a eu un fils, Homer Laffoon, avant de divorcer. Elle a eu un autre fils en 2009 avec l’acteur James Tupper, sa co-vedette dans « Men in Trees » ; ils se sont séparés.

« J’espère que ma mère est libérée de la douleur et commence à explorer ce que j’aime imaginer comme sa liberté éternelle », a déclaré Homer Laffoon dans un communiqué fourni vendredi par le porte-parole de Heche.

L’annonce par sa famille qu’elle ne survivrait pas à ses blessures a décrit Heche comme ayant « touché tous ceux qu’elle rencontrait avec son esprit généreux ».

« Plus que son talent extraordinaire, elle a vu répandre la gentillesse et la joie comme le travail de sa vie ⁠ – en particulier déplacer l’aiguille pour l’acceptation de qui vous aimez », indique le communiqué. « Elle restera dans les mémoires pour son honnêteté courageuse et nous manquera beaucoup pour sa lumière. »