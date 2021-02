"Spider-Man 3": Cast partage ses premières photos et le "officiel" Titre

Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon partagent les premières photos du film – et le titre « officiel » de « Spider-Man 3 » sur leurs profils Instagram. Mais d’une manière ou d’une autre, ils ne semblent pas convenir de savoir lequel est le bon.

Chacun des trois acteurs de « Spider-Man 3 » a partagé le titre prétendument officiel du film avec une grande euphorie. Alors que Tom Holland l’appelle « Spider-Man: Phone Home », Zendaya annonce « Spider-Man: Home Slice ». Jacob Batalon, d’autre part, écrit que le titre se lit « Spider-Man: Home-Wrecker ». Mais qu’y a-t-il maintenant?!

Quel est le nom de « Spider-Man 3 »?

Il y a confusion parmi toutes les personnes impliquées. Tom Holland commente sous la photo de Jacob Batalon: « Attendez une minute, quoi?!?! » et avec Zendaya cela devient encore plus clair: « D’accord, j’en ai assez, je vais appeler [Regisseur] Jon [Watts] An! « Sa réponse au plaisir des trois stars de » Spider-Man 3 « reste inconnue pour le moment. Mais qui sait: peut-être que le titre officiel suivra plus tôt qu’on ne le pense.

Le trio a encore un cadeau pour les fans

En plus de tout le plaisir que Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon s’autorisent avec leurs fans et followers, ils ont aussi de sérieuses nouvelles prêtes. Chacun d’eux a ajouté un instantané du film au faux titre.

Cependant, ils ne révèlent pas vraiment grand-chose. Une chose est claire: « Spider-Man 3 » se concentre sur l’équipe de trois et il trébuche d’une aventure à l’autre. Ce qui nous attend en dehors de cela reste cependant un mystère.

Après tout: Jusqu’à présent, tout semble que rien ne s’oppose à la sortie au cinéma le 17 décembre 2021!