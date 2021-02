Corolla Cross arrive pour se battre avec la boussole

Très peu de choses à faire. Plus précisément, le 11 mars. A cette date, Toyota présentera au public le SUV en concurrence avec le Jeep Compass et le futur VW Taos. Les réservations sont déjà bien avancées.

Selon Toyota, la file des parties intéressées désireuses d’acheter les premières unités est longue. Certains concessionnaires demandent un signal de 5 000 pour la liste de prévente.

Le look n’a rien à voir avec la berline dont il est dérivé. Cependant, la version brésilienne est similaire à la configuration thaïlandaise, qui a fait ses débuts l’année dernière.

Certains éléments optiques et visuels font référence à son «grand frère», le RAV4, comme la forme rectiligne des phares et des ailes avant et arrière. Bien que le design intérieur soit différent, la forme trapézoïdale de la grille est très similaire.

Produit dans la même usine que la Corolla, le nouveau modèle utilisera les mêmes hélices que la berline. Ainsi, les options seront le 2.0 flexible Dynamic Force, jusqu’à 177 ch et l’ensemble hybride formé par le cycle Atkinson 1,8 flexible 101 ch et un 72 ch électrique. Ensemble, ils produisent 122 chevaux. À son tour, le taux de change qui équipe toute la ligne est la CVT qui simule 10 vitesses.

Si jusqu’à présent le segment des SUV moyens avait le leader absolu Compass avec Renault Captur, Caoa Chery Tiggo 7, Chevrolet Equinox et Ford Territory, le modèle Jeep remportera cette année trois autres concurrents.

La Corolla Cross sera la première à faire ses débuts. Ensuite, il y aura la Volkswagen Taos et enfin, la Ford Bronco Sport et la Honda HR-V. En outre, il convient de noter que Captur subira un restylage important en 2021.