Hellbound Trailer libère des démons dans la nouvelle série Netflix de Train to Busan Director

Netflix cherche à poursuivre sa série de drames coréens avec Enfer, une nouvelle série d’horreur procédurale policière de Train pour Pusan réalisateur Yeon Sang-ho. Enfer raconte une histoire de survie dans le chaos social lorsqu’un groupe d’êtres surnaturels apparaît et condamne les gens à l’enfer tandis qu’un nouveau groupe religieux les interprète comme la volonté du divin. Une nouvelle bande-annonce a été publiée avant la projection de l’émission au Festival international du film de Toronto 2021, qui débutera la semaine prochaine. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous.

Basé sur le webtoon L’enfer, écrit par Yeon Sang-ho et illustré par Choi Gyu-seok, Enfer est une série unique et originale qui vise à combiner religion et horreur surnaturelle. En outre, la série adopte une approche non conventionnelle dans sa narration, car il s’agit d’un drame procédural policier. Le synopsis de l’intrigue suivant, tel que présenté dans le communiqué de presse du TIFF, met en lumière l’histoire ambitieuse de Hellbound.

« Enfer, est une série sur une nation confrontée à un nouveau phénomène de « pécheurs » littéralement condamnés, et une secte religieuse en plein essor, dirigée par Jung Jin-soo (Yoo Ah-in). L’inspecteur de police Jin Kyung-hoon (Yang Ik-june) enquête sur le phénomène des « proclamations » et des meurtres rituels. Le journaliste de diffusion Bae Young-jae (Park Jung-min) et l’avocat des pécheurs accusés Min Hey-jin (Kim Hyun-joo) examinent la mystérieuse secte. Ensemble, ces trois enquêteurs cherchent des réponses dans ce commentaire follement original sur les angoisses croissantes d’une nation. »

Cultes, rituels, enfer et démons- Enfer semble avoir tout. Yeon a signé en tant que directeur en avril 2020 après que Netflix a décidé d’adapter son webtoon L’enfer. Yeon a écrit le scénario de Enfer avec son L’enfer l’illustrateur Choi Gyu-seok. Choi lui-même est un auteur renommé dont le célèbre webtoon Poinçon a déjà été adapté dans le drame télévisé de 2015, Songgot.

Netflix a annoncé le casting complet de Enfer en juillet 2022, mettant en vedette des acteurs coréens bien connus Yoo Ah-in (Brûlant, #vivant), Park Jung Min (Temps de chasse, psychokinésie), Kim Hyun-joo (Pantoufles de verre,), Won Jin-ah (La vie) et Yang Ik-juin (À bout de souffle).

Yeon Sang-ho est devenu célèbre en réalisant le film d’action d’horreur Train to Busan en 2016. Le film s’est avéré être un énorme succès au box-office tout en étant félicité pour sa nouvelle approche du genre d’horreur zombie. Train pour Pusan tournait autour d’un lot de survivants piégés dans un train à grande vitesse au milieu d’une épidémie de zombies en Corée. Le film a été loué pour ses personnages bien développés, son ton émotionnel et ses peurs jamais vécues auparavant.

Une suite autonome Train pour Pusan: Péninsule, a été publié l’année dernière au milieu d’une véritable épidémie de virus, mais n’a pas été à la hauteur des attentes. Dans d’autres nouvelles, James Wan et Gary Dauberman s’adaptent Train pour Pusan pour le public américain, avec l’étoile montante indonésienne Timo Tjahjanto (La nuit vient pour nous) à la barre.

Enfer aura sa première mondiale au Festival international du film de Toronto 2021 dans le programme de séries télévisées Primetime, devenant ainsi le premier drame coréen à se rendre au festival. Enfer sera également projeté au 26e Festival international du film de Busan en octobre. On ne sait toujours pas quand la série sera diffusée sur Netflix. Cependant, octobre a été présenté comme le mois de sortie probable. Nous aurons bientôt plus de nouvelles sur Enfer. D’ici là, restez à l’écoute.

